Como parte de los nuevos estrenos de DramaBox, esta serie, 'Nadie se mete con mamá', llamada también 'Crowned in love the mother of three big shots', es la nueva sensación que está conquistando a los amantes del drama y las historias familiares. Con una trama llena de giros inesperados, este drama chino combina emoción, humor y romance en cada uno de sus 100 episodios de solo dos minutos. Si buscas una historia que te inspire y te mantenga al borde del asiento, esta es la serie perfecta para ti.