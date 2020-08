"Unhinged" lidera la taquilla tras reapertura de los cines, pero no logra gran recaudación

El thriller "Unhinged", con Russell Crowe como protagonista, lideró la taquilla en Estados Unidos. Esto después que se reaperturarán los cines en Estados Unidos en plena pandemia.

Aunque el regreso de los cines fue de forma parcial y tímida, se anotó 4,1 millones de dólares este fin de semana. Así lo dio a conocer el portal especializado Box Office Mojo.

Y aunque la cinta con Russell Crowe logró gran taquilla, en un contexto normal no sería una gran recaudación, pues su producción ha costado 33 millones.

"Tenemos muchos escalones por subir, pero los primeros pasos son alentadores", dijo Shari Hardison, la jefa de distribución de Solstice Studios, compañía encargada de "Unhinged", a través de un comunicado recogido por medios estadounidenses.

¿Cuánto logró su competencia?

"Unhinged" ganó 4,1 millones de dólares, mientras que "The SpongeBob Movie: Sponge On The Run" obtuvo 550 mil dólares en Canadá (a EE.UU. llegará directamente a través del mercado digital); y la cinta independiente "Words on Bathroom Walls", consiguió 462 mil dólares.

¿De qué trata Unhinged?

"Unhinged" está dirigido por Derrick Borte ("The Joneses", 2009) y en cuyo elenco también aparecen Caren Pistorius, Gabriel Bateman y Jimmi Simpson. "Unhinged" narra la persecución a una familia por parte de un acosador (Crowe) tras una discusión de tráfico.