Ricardo Burga sobre Carlos Ezeta: “No me voy a prestar para su juego”

Tras revelarse que el Ministerio Público pide de 6 a 12 años de cárcel para Carlos Ezeta como sanción por agredir al congresista Ricardo Burga, el parlamentario declaró que todo es una cortina de humo inventada por el joven ya que el caso ya está cerrado para él.

“Ese tema no lo voy a tocar, eso ya está judicializado. Actualmente hay temas más importantes. Yo ya pasé la página. La fiscalía no ha aperturado el proceso todavía, está en investigación. Esto es una cortina de humo de este señor que además está acusado de acoso sexual”, afirmó en RPP.

Según palabras de Burga, intentó que el muchacho compense su falta con trabajo comunitario, pero que este jamás cumplió con hacerlo. Además, reveló que Ezeta lo llamó para convencerlo de que se haga un nuevo peritaje médico para determinar el estado del golpe que recibió.

“En ese momento le dije que el tiempo ya había pasado y que no me iba a prestar a tu juego. En este caso hay que respetar los poderes del Estado, no he presentado denuncias, es un tema que está viendo el Ministerio Público”, agregó.

El caso de Ezeta

El Ministerio Público ha solicitado de 6 a 12 años de prisión para Carlos Ezeta por el golpe propinado al congresista de Acción Popular Ricardo Burga en noviembre pasado, según reveló el propio joven en una entrevista la noche del último miércoles.

En diálogo con ATV, Ezeta aseguró que la pena solicitada por la Fiscalía no va acorde con la realidad, debido a que en el peritaje realizado al parlamentario tras la agresión se indica que debía guardar descanso médico por 25 días; sin embargo, estuvo presente en la toma de mando de Manuel Merino.

“El peritaje que se ha hecho dice 25 días de descanso médico, pero no entendemos esto porque, ¿cómo pueden ser 25 días de descanso, si al día siguiente estaba en la juramentación de Merino?”, manifestó.