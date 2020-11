Reportero denuncia que PNP está incitando a la violencia tras las marchas

Hacen grave denuncia. Reportero de Latina hizo una fuerte acusación en el matinal del canal. De acuerdo a su testimonio, está recibiendo mensajes amenazadores, intimidatorios y hasta agresiones verbales por parte de la policía en actividad.

El periodista indicó claramente al mayor José Antonio Bernaola, quien trabaja en la comisaría de Santoyo. “Incita a sus demás colegas comisarios a cerrar las puertas de las comisarías y diferentes dependencias policiales a los medios de comunicación”, expresó.

Por otro lado, el reportero resaltó que la actitud de la Policía durante la pandemia y elogió la labor del coronel Pacheco, a quien acompañaba a patrullar las calles en busca de personas que no estén respetando las normas para prevenir contagios por coronavirus. “Pero esto no significa que los medios tengan que callar”, añadió, esto en referencia a la conferencia que dio la PNP el pasado martes, donde el general Zanabria afirmó que los efectivos policiales no llevaron municiones de plomo para controlar a los manifestantes, a pesar que se encontraron varios en los cuerpos de los heridos.

“No quiso responder a las preguntas que la ciudadanía necesitaba escuchar y que nos dejaron un cúmulo de dudas”, indicó el periodista indignado por las declaraciones del vocero de la PNP.

La Policía está incitando a la violencia

Por otro lado, también denunció que la Dirección de Comunicaciones e Imagen Institucional de la PNP continúa incitando a la violencia.

“En un video donde se ve a un policía pegándole a un señor que estaba sentado en la plaza San Martín, esta señorita decía que no debería darle un balazo, sino diez”, dijo indignado. “En Latina hemos defendido muchas veces a la Policía, en las épocas más duras del Covid, y nos duele este trato”, manifestó.

El reportero expresó que no solo a él le están llegando amenazas, sino que muchos otros colegas también son víctimas de intimidación.

“Esto no se puede permitir, no se puede tolerar. Hacemos un llamado al ministro del Interior Rubén Vargas para fortalecer el lazo entre la policía, medios de comunicación y la ciudadanía”, solicitó.