Marcha Nacional: Arengas que debes saber si vas unirte a la protesta

La marcha nacional 2020 contra Manuel Merino es una realidad y miles de peruanos se reunirán en diferentes partes del Perú con la intención de alzar su voz de protesta contra el golpe de Estado que sacó del poder a Martín Vizcarra.

Ante ello, es mejor que estés familiarizado con los puntos de reunión y también sobre qué decir en medio del mar humano que reclamará los derechos de todos los peruanos y buscará un cambio en medio del ambiente de corrupción que se vive.

"Un pueblo consciente no apaña delincuentes", "Atrás, atrás atrás ¡Congreso incapáz", "Perú te quiero, por eso te defiendo", "Aquí, allá, el miedo se acabó", "No somos uno, no somos dos, somos todo un pueblo en una sola voz", son algunas de las arengas más populares que se escucharán en la marcha.

Puntos de concentración de marcha nacional

Hoy jueves 12 de noviembre se realizará en nuestro país una Marcha Nacional en contra del golpe de Estado de Manuel Merino, actual presidente del país, luego que el día lunes en el Congreso de la República, vacó a Martín Vizcarra.

Tras estos hechos, miles de personas saldrán a marchar, para ello te presentamos cuáles son las zonas que participarán, horarios, puntos de encuentro y recomendaciones que debes seguir para cuidar tu salud e integridad física.

Centro de Lima

Plaza San Martín: 4:00 p. m.

Miraflores:

Parque Miguel Grau: 12:00 p. m.

Parque Kennedy, Miraflores: 7:00 p. m.

Comas:

Av. Tupac Amaru con av. Belaunde en Comas: 3:30 p. m.

San Juan de Lurigancho:

Frente a la UGEL de San Juan de Lurigancho: 2:00 p. m.