Frepap anunció que apoyará la moción de vacancia presidencial

María Céspedes, congresista y vocera del Frepap, anunció que su bancada apoyará la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra bajo el argumento de que es necesario "que se inicie un proceso de transparencia en la política peruana".

Durante su intervención en el debate, la parlamentario responsabilizó de la crisis política al presidente Marín Vizcarra. “La causa [de la crisis] no la genera este Parlamento, la causa de este inconveniente lo generó usted y lo generó porque no ha cumplido con la idoneidad de un presidente, de rodearse de gente capaz, que es una falsedad. No puede ser falsedad, porque esa es su voz, presidente”, dijo la congresista Céspedes.

Para la congresista, el presidente no ha reconocido su mal accionar y asegura que el Frepap “está llamado a corregir una actitud y comportamiento inmoral”. “La definición de incapacidad moral es tener una actitud reprochable”, señaló.

Céspedes señaló que es deber del Congreso vacar al presidente Vizcarra para que sea investigado.“¿Qué ejemplo puede dar a las futuras generaciones, a los nuevos jóvenes políticos, si él (Martín Vizcarra) no tiene una conducta proba?”, cuestionó la parlamentaria.

Cabe recordar que, la crisis política en Perú dio inicio el pasado jueves 10 cuando se difundieron unas grabaciones secretas del jefe de Estado, aparentemente coordinando con sus más estrechas colaboradoras cómo ocultar sus lazos con el cantante Richard Cisneros, quien es investigado por sus múltiples contratos irregulares en el Ministerio de Cultura.

Rosa María Palacios se pronuncia tras intervenciones de congresistas

La periodista Rosa María Palacios no dudó en pronunciarse a través de su cuenta oficial de Twitter, donde dejó en claro que dichos discursos deberían basarse en las declaraciones de la defensa y no se deben hacer antes de dicha presentación.

"El problema es que primero les escriben los discursos y después escuchan la defensa. El resultado es un discurso que no contesta nada de lo que dice la defensa", sentenció la comunicadora a través de sus redes sociales, recibiendo la aceptación de sus seguidores.