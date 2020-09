Martín Vizcarra: "Me pongo a disposición del Ministerio Público para que se me investigue"

Durante el debate de moción de vacancia, el presidente Martín Vizcarra señaló que se pone desde ahora a disposición del Ministerio Público para que se investigue a él y a todos los involucrados en los audios relacionados con presuntas irregularidades en la contratación del compositor Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

Sobre los audios que lo involucran, el mandatario volvió a aceptar que es su voz la que se oye, pero no reconocerá las acusaciones que se le realiza.

"Reconozco que es mi voz, ya lo he dicho, pero, de ninguna manera voy aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información. Pregunto yo, ¿cuál es el delito?", expresó el jefe de Estado.

"No quiero decir que no debe investigarse. Por el contrario, soy el primer interesado en que se realice las investigaciones, que se contraste y verifique la información y se llegue hasta el fondo de la verdad", agregó.

Martín Vizcarra se pone a disposición del Ministerio Público

El presidente instó al Congreso a respetar el debido proceso respecto a una investigación como el que se le imputa al mandatario.

"Debemos ser respetuosos de las instancias. Dejemos que sea el Ministerio Público, el fuero encargado de llegar al fondo de esta investigación, porque esta institución tiene la competencia de la investigación y no el Congreso de la República", expresó.

El mandatario refirió a la Constitución al señalar que el proceso de investigación a un presidente, corresponde tras el término de su mandato, sin embargo, decidió ponerse desde ese momento a disposición del Ministerio Público.

"Mi mandato se concluye dentro de 10 meses, pero este no será el caso, porque tengo la plena voluntad para dar las declaraciones que requiera el Ministerio Público desde ahora. No desde que termine mi mandato, desde ahora me pongo a disposición". señaló Martín Vizcarra.