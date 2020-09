PlayStation 5: Sony confirma precios de la PS5 y la PS5 digital edition

La nueva generación de PlayStation ya tiene fecha de lanzamiento y precios oficiales. La compañía japonesa Sony finalmente confirmó que el 12 de noviembre saldrá a la venta el PlayStation 5 en Estados Unidos, Japón, México, Australia, Canadá, Corea del Sur y Nueva Zelanda. En el resto del mundo (incluido nuestro país), la esperada consola llegará una semana después, el 19 de noviembre.

¿Cuáles serán los precios del PlayStation 5 de Sony?

Durante la presentación, denominada PlayStation 5 Showcase, se resolvió una de las grandes dudas en torno a la PlayStation 5: el precio. La versión estándar costará 499 dólares mientras que la versión digital valdrá 399 dólares.

¿Cuáles son las características del nuevo PlayStation 5 de Sony?

Recordemos que entre las características de la nueva consola se encuentra el almacenamiento ultrarápido SSD, nuevas funciones para el mando DualSense, retrocompatibilidad con el PS4, sonido 3D y el efecto ray-tracing.

Nuevos juegos que ofrece el nuevo PlayStation 5 de Sony

Una de las mayores sorpresas del evento se dio al final de la transmisión, cuando Sony confirmó un nuevo título de la saga God of War: Ragnarok, uno de los juegos más esperados por la comunidad que finalmente será realidad durante el próximo año.

Otro de los juegos que generó buenos comentarios fue Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ya que finalmente pudimos apreciar gameplay del título ejecutado en la PS5. Los desarrolladores del juego, Insomniac Games, mostraron escenas cinemáticas correspondientes a las primeras etapas, así como parte del argumento.

Asimismo, imágenes de Final Fantasy XVI, uno de los clásicos que estará disponible para la PS5, fueron compartidas durante la presentación. Secuencias de Demon’s Souls, Devil May Cry 5, Hogwarts Legacy (un nuevo juego ambientado en el universo de Harry Potter), Call of Duty: Black Ops Cold War, entre otros juegos también fueron mostradas en el evento.

Finalmente, se anunció PlayStation Plus Collection, una colección de juegos de PS4 que estarán disponibles para PS5. Incluye títulos como Days Gone, The Lasto f Us, Batman Arkham Knight, Battlefield, Infamous Second Son, entre otros.



(Colaboración de Luciano Laurente)