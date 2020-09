Sony no lanzará más estrenos hasta que finalice la pandemia

Los estudios veían en el estreno de ‘Tenet’ a la gran salvación para los cines, esperaban que aquel proyecto sea la razón para que las personas quisieran regresar a las salas de cines a pesar del coronavirus. No obstante, su estreno no obtuvo un gran recaudamiento en Estados Unidos, algo que ha hecho cambiar los planes de algunos estudios de mantener su agenda como lo habían anunciado.

Un ejemplo, es Sony que ha anunciado que no estrenará ninguna de sus grandes cintas hasta que la pandemia acabe. Entre los blockbusters más grandes que estaban en la mira, se hallaban Spider-Man, Uncharted y Morbius.

“Lo que no haremos es cometer el error de poner una película muy cara de $ 200 millones en el mercado a menos que estemos seguros de que los cines están abiertos y funcionando a una capacidad significativa”, dijo Tony Vinciquerra, presidente de Sony Pictures Entertainment en una reciente conferencia para ‘Bank.of America’s 2020 Media, Communications & Entertainment’.

“Verás que sucederán muchas cosas extrañas durante los próximos seis meses en la forma en cómo se estrenan las películas, cómo se programan, cómo se comercializan, pero una vez que volvamos a la normalidad, habremos aprendido mucho, creo y encontraremos formas de hacer las cosas de manera diferente y, con suerte, mejor”, agregó.

El rodaje de Spider-Man 3 también postergado

Asimismo, se supo que la grabación de Spider-Man 3 fue pospuesto una vez más. Al inicio, la producción del filme iba a empezar en julio, pero el coronavirus complicó el panorama, así que se pospuso hasta medio año, pero del 2021 ahora indican que hasta diciembre.

No obstante, apuntaban a comenzar el rodaje este mes de septiembre, algo que tampoco va a suceder. Por el contrario, el rodaje tendría que moverse un poco más en el calendario, a principios del 2021. ¿Aquello significará una nueva fecha de estreno? Por ahora no lo sabemos, pero ya entendimos que mientras los cines no encuentren algo de normalidad en su aforo y cifras, Sony no planea quemar sus barcos por ahora.