Will Smith se reunió con actores de ‘El príncipe del rap’ por sus 30 aniversario

Will Smith compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos donde se ve la reunión del elenco de la serie ‘El príncipe del rap’. El día de ayer se celebró el aniversario número 30 de la recordada serie y las imágenes que compartió el actor son parte del especial que llegará por las pantallas de HBO Max. Aunque no estaban todos los actores juntos en la primera foto, en la segunda se ve a Will sentado junto a Jaent Hubert, actriz que interpretó a la querida tía Vivian en el show, un reencuentro que se tardó más de 27 años.

Cabe recordar, que Hubert fue reemplazada por Daphne Maxwell Reid desde la temporada 4, y ha dudado en criticar públicamente de Smith de ególatra y de ser el responsable de su despido. Quizá en esta entrevista podremos saber qué fue lo que los llevó al punto de quiebre.

“¡Hoy son exactamente 30 AÑOS desde que debutó The @FreshPrince of Bel-Air!”, Smith escribió en Instagram. “Así que estamos haciendo algo para todos ustedes … ¡una verdadera reunión familiar de Banks llegará pronto a @HBOmax! RIP James. # FreshPrince30th”.

En la fotografía están junto a Smith, Alfonso Ribeiro (Carlton), Tatyana Ali (Ashlee), Karyn Parsons (Hillary), Joseph Marcell (Jeffrey), Daphne Maxwell Reid (tía Vivian #2) y DJ Jazzy Jeff (Jazz) quienes posaron en el set que recrea la casa de los Banks en Bel Air. Lamentablemente, quien quedará como gran ausente en esta reunión es James Avery, el recordado tío Phil, quien falleció en el 2014.

El especial de reunión de El Príncipe del Rap se lanzará exclusivamente en HBO Max cerca del Día de Acción de Gracias (26 de noviembre). Asimismo, y a la par, Will Smith también anunció recientemente que un reboot de la serie, pero desde una óptica dramática ha conseguido firmar por 2 temporadas en Peacock.