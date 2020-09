Manuel Merino buscó respaldo de FF.AA para asumir presidencia del Perú tras posible vacancia

Un reportaje publicado en el portal periodístico de IDL-Reporteros revelaría que el titular del Congreso, Manuel Merino, intentó contactarse, hasta en tres oportunidades, con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP César Astudillo, para solicitar su apoyo y asumir la presidencia del país.

Tal como se relata en el texto publicado este sábado 12 de septiembre, mientras el general EP César Astudillo se encontraba en Madre de Dios, asignado a los trabajos en el marco de la pandemia por la COVID-19, el señor Merino de Lama insistía en comunicarse con el alto mando militar.

Ante la persistencia del edecán del Legislativo, Astudillo decidió informar al ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez, sobre lo ocurrido. Sin embargo, esto no detuvo las intenciones del también congresista, por Acción Popular, y probó, esta vez, con el almirante AP Fernando Cerdán.

No obstante, el jefe naval sí accedió a contestar la llamada. Merino le manifestó que “en el marco de la Constitución”, el presidente Martín Vizcarra podría terminar destituido por una vacancia. Por lo cual, él asumiría el gobierno y solicitaba garantías para que este proceso se lleve con normalidad.

En otro momento, el parlamentario por Acción Popular y compañero de bancada de Merino, Otto Guibovich, se comunicó con el ministro Chávez en alusión al mismo tema.

Chávez le comentó a Guibovich que fue el propio presidente del Congreso que, en varias oportunidades, había intentado contactar a los altos mandos del Comando Conjunto, con el afán de buscar el respaldo de las Fuerzas Armadas.

La conversación

– ¿Las FFAA no pueden ser mencionadas por el presidente del Legislativo? –escribe Guibovich – No lo creo. Yo mañana las mencionaré. Son de la patria [sic].

– Con las disculpas del caso mi Gral –responde Chávez Cresta– El Presidente [sic] del Congreso no puede llamar a los CCGGS [comandantes generales] en este escenario crítico de nuestra nación. Las FFAA no son deliberantes. Se rigen al orden constitucional. No son deliberantes!!! Las Fuerzas Armadas se deben mantener al margen de intereses o de apoyos de uno u otro lado. Tengo la obligación como ministro de proteger la institucionalidad de las FFAA.

– OK –contesta Guibovich, pero prosigue– A los CCGG? No lo he escuchado. Total. No sé si las atacaron – termina, en respuesta a la última parte del mensaje de Chávez Cresta.

– Mi General –retruca el ministro– El Presidente [sic] del Congreso ha llamado por teléfono a los Comandantes Generales y al Jefe del CCFFAA [Comando Conjunto] en relación a este tema. Eso no es correcto. Le digo por que ellos me han comunicado eso.

– OK – es lo que atina a responder Guibovich.

– De la nada no voy a solicitar el respeto a la institucionalidad de las FFAA –remata Chávez Cresta antes de despedirse de Guibovich.

Otto Guibovich niega haber llamado a los comandante generales de las fuerzas Armadas

El congresista consideró que le pareció “una falta de respeto” que el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, critique al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, por pedir tranquilidad a la ciudadanía y las Fuerzas Armadas.

“Quiero ser enfático y dejar en claro que yo no he llamado a ninguno de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, a nadie, porque entiendo y conozco perfectamente -por haber sido comandante general- que las FF.AA. deben estar alejadas de los temas políticos. Los problemas políticos se resuelven políticamente, no militarmente”, expresó para Tv Perú.

No obstante, el legislador admitió que le envió un mensaje de texto a Chávez Cresta, pero afirmó que no “recordaba los términos”. “Yo le digo Ok porque no sabía el contexto en el que estaban hablando ellos, nada más”, acotó.

Con información de la República.