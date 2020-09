 RMP revela qué denuncias penales debe hacer la Presidencia para "defender la democracia"

Rosa María Palacios sorprendió a través de sus redes sociales al revelar qué medidas debe tomar el Gobierno ante la crisis que está viviendo Martín Vizcarra ante la filtración de audios sobre la contratación de Richard Cisneros, la cual ha generado que el Congreso de la República tome la oportunidad para el pedido de vacancia.

Como se recuerda, Edgar Alarcón (Unión por el Perú) fue quien presentó ante el pleno del Congreso tres audios que evidencian coordinaciones entre el presidente Martín Vizcarra con la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karen Roca Luque.

En dichos audios se escucha al mandatario peruano coordinar las respuestas sobre el polémico caso que generó controversia en todo el país. “En una investigación, estamos todos involucrados y… salimos todos en conjunto”, se escucha decir al mandatario.

Rosa María Palacios revela medidas que debe tomar la Presidencia

Ante el escándalo que movilizó a todo el país, la periodista Rosa María Palacios usó su cuenta oficial de Twitter para revelar qué medidas debe tomar el Gobierno y su equipo jurídico para hacer frente a esta crisis y la posible vacancia que complicaría más la situación del país.

"La Presidencia debe armar un equipo jurídico e interponer las siguientes acciones hoy. Amparo, protección de ddhh del Presidente + cautelar por amenaza. Amparo, protección de forma democrática de gobierno, por ciudadanos + cautelar Medida cautelar ante CIDH (caso Pretov)", manifestó en sus redes sociales.

Sin embargo, también dejó en claro que se deberían interponer denuncias penales para defender la democracia: "Acciones a interponer en defensa de la democracia: Denuncia penal por sedición y conspiración para sedición ante fiscalía de la Nación contra Merino, Alarcón y otros. Denuncia constitucional por infracción de la Constitución contra los congresistas responsables", sentenció.

¿Qué dicen los audios de Martín Vizcarra?

En el primer audio, el mandatario Martín Vizcarra y las funcionarias mencionadas por Alarcón conversan sobre la versión que debería dar Karem Roca sobre la visita de ‘Swing’ registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno.

Según lo escuchado, se le instruía a Roca a asegurar que recibió a ‘Swing’ pero, tras comunicarse con el despacho presidencial, corroboró que no había reunión pactada y le negó la entrada.

“Hay dos [visitas] más que lo asume Mirian Morales, porque fue conmigo. Y uno, entiendo fue con usted, que Karen [Roca] lo está asumiendo”, se escucha decir a una funcionaria que hasta el momento no es identificada, quien le reporta al presidente Vizcarra.

El mandatario contabiliza cinco ingresos de Richard ‘Swing’ a Palacio. “Uno para Mirian Morales, otro par Karem, que son los que están registrados, y hay tres que no [...] uno para Óscar Vásquez y dos para mí. Ahora, sobre esos, yo no tengo responsabilidad. ¿Me he reunido con Richard ‘Swing’? Sí. ¿Cuántas veces? Cinco veces, definitivamente no. Lo que me acuerdo será un par de veces”, recapitula Vizcarra tras el reporte de sus funcionarios.

“Primero hay que ver lo que es, y luego lo que se va a decir [...] yo recuerdo, sí, claramente, una vez y seguramente puede ser una segunda vez... y una tercera vez, tendría que ser muy difícil”, acota el mandatario sobre la versión que dará respecto a las visitas de ‘Swing’.