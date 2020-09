Rosa María Palacios tras filtración de audios de Martín Vizcarra habla sobre posible vacancia

Martín Vizcarra nuevamente está en el ojo de la tormenta a raíz de la filtración de unos presuntos audios donde coordinaba las respuestas sobre las visitas de Richard Cisneros. Ante la nueva crisis política que enfrenta el país, la comunicadora Rosa María Palacios decidió pronunciarse al respecto y lo que pasaría ante un nuevo intento de vacancia.

Según la reciente información manejada por los medios nacionales, fue el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú) quien presentó ante el pleno del Congreso tres audios que evidencian coordinaciones entre el presidente Martín Vizcarra con la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karen Roca Luque.

Audios de Martín Vizcarra sobre Richard Cisneros

En dichos audios se escucha al mandatario peruano coordinar las respuestas sobre el polémico caso que generó controversia en todo el país. “En una investigación, estamos todos involucrados y… salimos todos en conjunto”, se escucha decir al mandatario.

Ante la nueva crisis política que desataría una gran ola dentro del Congreso de la República y la idea de un nuevo pedido de vacancia presidencial, la periodista Rosa María Palacios decidió pronunciarse al respecto, dejando en claro que dicha idea no sería la correcta a solo 7 meses de un nuevo mandato.

"La vacancia, en lo sustantivo, es improcedente en este caso. Ahora, que van a intentarlo vacarlo, no les quede duda. Advertidos estaban. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué una vacancia a 7 meses de elecciones?¿Qué urgencia hay?", indicó la popular conductora de 'Sin Guión', quien reveló algunas sospechas en su cuenta oficial de Twitter.

Ante lo sucedido, Rosa María Palacios dejó en claro que sería inconstitucional la vacancia del Presidente, afirmando que se trataría de un grave error en medio de la situación que atraviesa el país.

"Primero. No se puede vacar hoy al Presidente. Se presenta una moción. Hay una citación al congreso. Se defiende. Se vota. Pero, como se hizo con PPK ,se puede hacer en una semana. Inconstitucional, pero se hace. Segundo. Asume Merino. Jura un gabinete", sentenció.

¿Qué dicen los audios de Martín Vizcarra?

En el primer audio, el mandatario Martín Vizcarra y las funcionarias mencionadas por Alarcón conversan sobre la versión que debería dar Karem Roca sobre la visita de ‘Swing’ registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno.

Según lo escuchado, se le instruía a Roca a asegurar que recibió a ‘Swing’ pero, tras comunicarse con el despacho presidencial, corroboró que no había reunión pactada y le negó la entrada.

“Hay dos [visitas] más que lo asume Mirian Morales, porque fue conmigo. Y uno, entiendo fue con usted, que Karen [Roca] lo está asumiendo”, se escucha decir a una funcionaria que hasta el momento no es identificada, quien le reporta al presidente Vizcarra.

El mandatario contabiliza cinco ingresos de Richard ‘Swing’ a Palacio. “Uno para Mirian Morales, otro par Karem, que son los que están registrados, y hay tres que no [...] uno para Óscar Vásquez y dos para mí. Ahora, sobre esos, yo no tengo responsabilidad. ¿Me he reunido con Richard ‘Swing’? Sí. ¿Cuántas veces? Cinco veces, definitivamente no. Lo que me acuerdo será un par de veces”, recapitula Vizcarra tras el reporte de sus funcionarios.

“Primero hay que ver lo que es, y luego lo que se va a decir [...] yo recuerdo, sí, claramente, una vez y seguramente puede ser una segunda vez... y una tercera vez, tendría que ser muy difícil”, acota el mandatario sobre la versión que dará respecto a las visitas de ‘Swing’.