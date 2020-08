RMP sobre ONP: “la gente puede estar contando con un dinero que no es suyo”

ONP | El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que permitirá que afiliados activos e inactivos puedan acceder a sus fondos, esto bajo el bajo el Decreto Ley 19990 del Sistema Nacional de Pensiones, administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la periodista, Rosa María Palacios, no dudó en pronunciarse vía Twitter.

Por 106 votos a favor, tres en contra y 15 abstenciones el pleno de la representación nacional aprobó en primera votación el texto sustitutorio recaído en varios proyectos de ley de las comisiones de Economía, Defensa del Consumidor, Trabajo y Seguridad Social, así como de Presupuesto y Cuenta General de la República.

El presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa Cruzado, solicitó la exoneración de la segunda votación de la iniciativa legislativa, la cual fue aprobada también por 106 votos a favor, tres en contra y 15 abstenciones.

Cabe señalar que, la congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, presentó una cuestión previa para votar artículo por artículo el proyecto ley, la cual fue rechazada por mayoría. Fueron 110 votos en contra del pedido, 14 votos a favor y cero abstenciones.

Ante ello, la periodista Rosa María Palacios se pronunció a través de twitter tras la aprobación del proyecto y calificó de perverso la conducta del Congreso al crear una falsa expectativa en personas que puede estar contando con un dinero que no es suyo.

"Lo perverso de la conducta del Congreso es que crea una falsa expectativa en gente que puede estar contando con un dinero que no es suyo. Cuando no se lo entreguen, el malvado dirá : «yo quise pero no se pudo». En esta crisis ¿es posible tanta maldad política?", indicó la también abogada, Rosa María Palacios.