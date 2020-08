Rosa María Palacios sobre tragedia de Los Olivos: “Los jóvenes creen que son inmortales”

La periodista Rosa María Palacios se refirió sobre la tragedia de Los Olivos, donde 13 personas murieron el sábado 22 de agosto cuando intentaban huir de los agentes policiales, durante la intervención que realizaron en la discoteca 'Thomas Restobar'.

En su cuenta de Twitter, la mujer de prensa señaló que, aunque los padres intenten advertir a sus hijos de los peligros, no todos obedecen y que, lamentablemente, los jóvenes de la tragedia de Los Olivos pagaron su error con la vida.

“Los jóvenes creen que son inmortales e invencibles. Su error, se paga con la vida. No hay padre que no intente persuadir de los peligros a sus hijos. Muchos, no son oídos. Han muertos 13 jóvenes, 12 mujeres. Los que más las insultan son otros jóvenes. Es triste ser joven hoy”, escribió Rosa María Palacios en su red social.

También comentó que “la Fiscalía y la policía deben hacer su trabajo en la tragedia de Los Olivos y determinar qué responsabilidad corresponde a los muchos implicados”.

Juliana Oxenford afirma que la responsabilidad de la tragedia de Los Olivos es de los asistentes

La conductora de ‘Al estilo Juliana’ también se pronunció sobre la tragedia de Los Olivos y aseguró que la responsabilidad es de “los dueños del local y los asistentes”.

“No señores, la tragedia de ayer no fue por culpa de la policía. Lo de ayer es absoluta responsabilidad de los dueños del local y los asistentes”, escribió Juliana Oxenford en Twitter.

“Lamentable por los familiares de los muertos, no imagino tanto dolor. Sin embargo, una cosa es ser humana y sensibilizarme y otra justificar lo injustificable”, agregó en otro tweet.