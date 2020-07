Rosa María Palacios defiende a Juliana Oxenford tras burlas por entrevista a supuesto científico en China

Hace una horas se desató una gran polémica, se descubrio que Jorge Cuyubamba, el supuesto científico peruano en China, logró engañar a la prensa nacional e internacional con declaraciones falsas relacionas a la COVID-19.

Con una bata blanca, el autodenominado “médico genetista” en China pasó por varios canales televisivos argumentando que formaba parte de un equipo de científicos chinos que buscaban la “vacuna universal” para acabar con todos los coronavirus (SARS, MERS, entre otros ). Sin embargo, esto no es lo único que dijo, también vaticinó que estábamos próximos a otra gran pandemia, llamada “COVID-20 y COVID-21”.

El supuesto científico peruano recibió elogios de algunos periodistas como Juliana Oxenford, e incluso el doctor Elmer Huerta también lo felicitó. Pero, todo esto lo desconocía el gobierno chino y no tenía registro alguno de dicho médico.

Asimismo, el Colegio Médico Peruano desconocía de su existencia, y mucho menos figuraba como profesional para la Sunedu.

Luego de esta información, muchos usuarios de Twitter empezaron a burlarse de los medios que han entrevistado al supuesto científico peruano en China, siendo Juliana Oxenford una de las más atacadas.

"La entrevista de Juliana Oxenford dónde se "ruborizaba" por los elogios del inge Bamba. Guarden el vídeo de Youtube, servirá para las clases de los futuros periodistas de como primero averiguar sobre los entrevistados", fue uno de los comentarios que hicieron.

Ante estas palabras, Rosa María Palacios no se quedó callada y decidió defender a la periodista de ATV.

"Eso es muy injusto. Y banal. Refleja que usted no conoce como funciona un programa de TV.

El rostro en pantalla no es Dios, no está en todas partes y todo lo puede ver. Hay grandes equipos de producción que proponen y consiguen invitados. Pero el publico nunca les ve la cara", respondió Rosa María Palacios en Twitter.