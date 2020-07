Supuesto científico en China no se queda callado y manda contundente mensaje a críticos

Ante las recientes críticas que salieron en torno a él y sus supuestos descubrimientos, Jorge Luis Cuyubamba, el “médico genetista” en China, rompió su silencio y dejó un sentido mensaje en Facebook para callar a todos sus detractores.

Él se paseó por todos los medios afirmando que formaba parte de un equipo de científicos que estaba cerca de encontrar la cura universal de los coronavirus, cuando todo era una supuesta mentira. Cuyubamba, en lugar de realizar un mea culpa, siguió firme en su historia.

“Buenas tardes con todo el pueblo peruano, no soy muy activo en el facebook, pero dado el escándalo que está ocurriendo acerca de mi persona, labor profesional científica en China y toda la difamación y amenazas contra mi vida que he venido recibido esta semana, me veo en la necesidad de expresar el presente comunicado”, publicó Cuyubamba hace unas horas en su perfil.

“Dos corporaciones gigantes chinas relacionadas a la investigación científica, producción de antibióticos, antivirales, medicinas de última generación, e incluso biotecnología aplicada a la contención de la pandemia me respaldan absolutamente”, continua el post.

El supuesto científico argumenta que los comentarios malintencionados solo entorpecen las buenas prácticas que se realizan para ponerle fin a la pandemia de la COVID-19, la cual está causando grandes estragos en Perú.

“No han hecho nada por contener la pandemia en Perú, nuestra patria, ni como investigadores científicos, ni como voceros para que se pueda implementar de inmediato protocolos oficiales de contención similares a los de Vietnam y China. Y para colmo, tienen el descaro de criticarme”, aseveró.

“Yo junto a mi gran equipo de expertos venimos laborando más de 18 horas al día, incluso pasamos días sin dormir, porque estamos contra el reloj, a cada hora que pasa, si no aplicamos el protocolo riguroso que vengo recomendando a la prensa peruana en cada entrevista habrá cientos de miles de víctimas mortales”.

Para finalizar, Cuyubamba dejó a entrever que los recientes ataques quizá sean porque hay intereses detrás de la obtención de la vacuna.

“Definitivamente hay intereses muy oscuros que necesitan una gran cantidad de muertes de ciudadanos peruanos para fines lucrativos e incluso más terribles; y pronto destaparé algunas verdades sobre lo que está ocurriendo en Perú”, puntualizó.