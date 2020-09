A través del portal Speak Up Women, Claudia Cisneros Méndez, explicó sobre las diferencias entre el acoso sexual y seducción, tras revelarse el caso de Frank Pérez Garland, director de cine peruano.

Seducción es acoso si hay una relación jerárquica de poder

"Es decir, si el hombre tienen una posición laboral o académica de autoridad, porque implícita o explícitamente está hacienda uso de ella para ‘seducir’. Ese factor ‘extra’ de ser su profesor, su jefe, etc. le da una ventaja por sobre su víctima de sumisión y silencio pues la víctima por no incomodar o problematizar, o por evitar el riesgo de perder el trabajo o una nota, probablemente calle. Pero toda esa carga está implícita en ese avance sexual. Si fuera cualquier hijo de vecino en la calle o alguien con quien no hay esa relación de poder, la mujer podría sin contemplaciones ni dudas más fácilmente hacerle un pare. Esa es la jerarquía que el acosador utiliza a su favor aunque lo haya o no meditado así", explica la comunicadora.

"#CambiaTuEnfoque: Llama ACOSO a eso que llamas ‘seducción’ o ‘seducción intensa’. Hazte cargo de las consecuencias de tus actos", añade en el texto.

Recordemos que hace unos días, salió a la luz diversas denuncias por acoso sexual en contra del director de cine nacional. A través de su Instagram, Pérez Garland, "pidió perdón". Sin embargo, lo que llama la atención es que en un segundo comunicado, expresa que "el no cometió acoso, sino una seducción intensa".

"Acepté haber seducido y haber sido excesivamente galante con algunas mujeres, y en algunos casos, haber tenido conversaciones subidas de todo, pero siempre en forma consensuada", expresa el cineasta a través de su cuenta de Instagram.

Por otro lado, algo que ha generado polémica es que Frank Pérez Garland aclaró que en ningún momento aceptó estas denuncias, solo pidió disculpas a quienes pudieron sentirse afectados.

El acoso sexual es delito y como tal debe ser procesado

"Porque es lo justo y porque es necesario que la sociedad comience a acompañar y fomentar desde sus instituciones el cambio de paradigma que el feminismo ha venido impulsando; por una sociedad más justa y segura para las mujeres", expresa la comunicadora.

¿Cómo alertar sobre casos de acoso sexual?

Línea 100

La Línea 100 brinda orientación y contención emocional gratuita de lunes a domingo las 24 horas del día. Si se presentan casos, puede comunicase para coordinar la intervención de la Policía.

Chat 100

Ofrece atención psicológica a través de internet, con profesionales especializados para personas en riesgo o víctimas. Puede empezar una conversación desde este ENLACE. Su horario es de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 10.00 p. m.

Centros de Emergencia Mujer

Los 395 Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional ofrecen atención integral gratuita para las afectadas, lo que incluye orientación legal, asistencia social y psicológica, y defensa judicial.