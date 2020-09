Frank Pérez Garland aclara: "Acepto mis errores pero nunca he acosado a una mujer"

Frank Pérez Garland usó una vez más su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre las acusaciones de acoso sexual de parte de sus alumnas. El cineasta aclaró que en ningún momento aceptó estas denuncias, solo pidió disculpas a quienes pudieron sentirse afectados.

El director de cine peruano se ha visto en el ojo de la tormenta a raíz de estas acusaciones. Es por ello que esta vez se defendió a través de un extenso comunicado.

A continuación lo que publicó Frank Pérez Garland en Instagram:

Ayer sentí que como padre, esposo, hijo y hermano tenía que afrontar las cosas directamente, y por eso, intenté ser honesto conmigo mismo y con quienes me rodean. Por eso dije la verdad y acepté haber seducido y haber sido excesivamente galante con alginas mujeres, y en algunos casos, haber tenido conversaciones subidas de todo, pero siempre en forma consensuada.

Lamento en el alma haberle faltado el respecto a mi matrimonio, a mi familia y a las personas que así lo sintieron en su momento, pero reitero, que nunca he acosado ni agraviado a una mujer, y menos actuado habiendo un NO de por medio. En todos lados, sin excepción alguna, he recibido el consentimiento y anuencia de la otra persona. Nuevamente acepto mis errores y pido disculpas por ello, quizá algunas veces fui intenso o invasivo, pero jamás he cruzado a línea de llegar a acosar a una mujer.

Espero desde el fondo de mi corazón que todo esto se aclare lo más pronto posible.

¿Cómo alertar sobre casos de acoso sexual?

Línea 100

La Línea 100 brinda orientación y contención emocional gratuita de lunes a domingo las 24 horas del día. Si se presentan casos, puede comunicase para coordinar la intervención de la Policía.

Chat 100

Ofrece atención psicológica a través de internet, con profesionales especializados para personas en riesgo o víctimas. Puede empezar una conversación desde este ENLACE. Su horario es de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 10.00 p. m.

Centros de Emergencia Mujer

Los 395 Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional ofrecen atención integral gratuita para las afectadas, lo que incluye orientación legal, asistencia social y psicológica, y defensa judicial.