Tondero se pronunció tras denuncia contra Frank Pérez-Garland por acoso sexual | FOTO

La producción de películas y espectáculos peruanos, Tondero, se pronunció a través de su cuenta de Twitter, luego de la denuncia que se dio a conocer en la cuenta de Instagram "Acosadores del cine peruano" contra el director Frank Pérez-Garland por acoso sexual.

Luego de exponer algunas alumnas que fueron víctimas del cineasta durante clases virtuales, donde se le pedían que envíen fotos o hacían preguntas subidas de tono, Tondero publicó un comunicado en su red social:

Frank Pérez-Garland aceptó las acusaciones en su contra

"Mi nombre es Frank Pérez-Garland, soy director de cine y profesor desde hace casi 20 años. Escribo esto porque tengo que pedir perdón. El día de hoy han aparecido muchas denuncias contra mi y debo confesar que la mayoría son ciertas. Por mucho tiempo he seducido de manera intensa y, en algunos casos, invasiva, a compañeras de trabajo y alumnas”, indicó director de Locos de Amor.

“Cuando lo hacía, no era consciente del daño que causaba, así como tampoco del lugar que ocupaba, es decir, de mi situación de poder. Soy un profesional de 45 años y he debido saberlo. No hay ninguna excusa para mi comportamiento y sé que muchas personas que me aprecian ahora deben estar decepcionadas de mi”, añadió.

“Hace algunos meses dejé las redes y paré también los intentos de seducir a otras mujeres, sin embargo, tengo muy claro que el daño ya está hecho y ahora lo único que puedo hacer es aceptar mis errores y pedirle perdón a todas las mujeres que fueron víctimas de mis acciones. Pido perdón también a mi entorno cercano por estos momentos tan horribles que les estoy haciendo pasar. Lamento profundamente por todo el daño y malestar que he generado durante estos años, les pido mis más sinceras disculpas”, concluyó.

¿Cómo alertar sobre casos de acoso sexual?

Línea 100

La Línea 100 brinda orientación y contención emocional gratuita de lunes a domingo las 24 horas del día. Si se presentan casos, puede comunicase para coordinar la intervención de la Policía.

Chat 100

Ofrece atención psicológica a través de internet, con profesionales especializados para personas en riesgo o víctimas. Puede empezar una conversación desde este ENLACE. Su horario es de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 10.00 p. m.