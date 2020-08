11 % de peruanos cree que la vacuna contra la COVID-19 tendría un chip para controlarlos, según Ipsos

Aún no se tiene una fecha exacta para la llegada de la vacuna contra la COVID-19, pero eso no quiere decir que las investigaciones no estén avanzando. Por ello, es que los peruanos están atentos a la posibilidad de inmunizarse en los próximos meses, y cada día más aumentan las opiniones.

Ipsos realizó una encuesta en el que reveló que el 75% de peruanos estarían dispuestos a vacunarse contra el coronavirus.

Sin embargo, el 22% se niega completamente a esta posibilidad, lo que hizo que los especialistas investiguen cuáles son las razones por las que se niegan.

Muchos señalaron que una de las razones estaría vinculadas a la eficacia del antígeno, ya que habría la posibilidad de contraer otra enfermedad y que la vacuna podría tener un chip en las dosis a fin de controlar a la humanidad.

El 11%, de este 22 %, resaltó la opción referida al uso del chip que permitiría a las élites controlar a parte de la especie humana. Mientras que, el 46% del grupo que se opone a vacunarse contra la COVID-19 considera que las dosis no tendrían efecto positivo en ellos, y el 5% indicó que no se vacunaría porque las empresas que las desarrollan son extranjeras.

En esta misma encuesta mencionan que la menor disposición a vacunarse se encuentra en el sector socio económico E, con 29%.

Cabe resaltar que, los ensayos clínicos en seres humanos comenzarán en el Perú por la quincena de septiembre.