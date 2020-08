Pilar Mazzetti sobre descarte de ‘Ley seca’: “El licor es para disfrutar, no para emborracharse”

Se había rumoreado que el Gobierno prohibiría la venta de bebidas alcohólicas (ley seca) durante el estado de emergencia por la COVID-19; sin embargo, ya descartaron esta opción.

Sobre esto, la titular del Ministerio de Salud (Minsa), Pilar Mazzetti, aconsejó a la ciudadanía beber con prudencia y cumplir con la prohibición de reuniones sociales.

La ministra explicó que al momento de tomar licor en grupo se puede convertir en un foco de contagio que afecta a familias completas.

“Compartir algún licor es un momento en el cual todos nos sentamos relativamente juntos, no mucho en estos tiempos, y compartimos alguna cosa agradable. Eso está muy bien. Estamos en un momento de relax, queremos tomar una cerveza o vaso de vino. Esto está bien, pero ¿cuándo está mal? Cuando vemos personas embriagadas en la calle sin mascarilla poniendo en riesgo a los demás y a su familia. Es importante que todos seamos responsables con el licor. El licor es para disfrutar, no para emborracharse. Si seguimos manteniendo la ecuanimidad, espero que no tomemos otras medidas”, declaró para TV Perú.

Mazzetti recordó lo ocurrido en la discoteca ‘Thomas Restobar’, en Los Olivos, donde más de 15 de los 22 detenidos dieron positivo al diagnóstico para coronavirus, por ello advirtió que se podrían tomar otras medidas “si seguimos manteniendo la ecuanimidad”.

“Recuerden ustedes la cantidad de positivos que ha habido entre las personas detenidas y esas personas le han respirado encima a todo el mundo y a sus propios familiares, hay muchos contagios ahí”, enfatizó la titular del Minsa.