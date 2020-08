Karol Calampa: La mujer que rompió estereotipos publicitarios al convertirse en modelo de una reconocida marca

Una mujer con una enorme capacidad para hacerle frente a los prejuicios en el país fue considerada como una digna representante de la belleza peruana.

Se trata de Karol Calampa, una joven con acondroplasia que se siente feliz de haber sido considerada como imagen publicitaria internacional de Dove.

"No es común ver a una persona como yo en las publicidades de belleza. Sin embargo, Dove apostó por mi, una mujer real, una mujer auténtica y por eso me siento realmente feliz", declaró en exclusiva para Wapa pe.

Para Calampa, la vida no ha sido sencilla, pues desde pequeña se sintió distinta al resto, pero gracias a la ayuda de sus padres logró aceptar que por su tamaño las personas la mirarían distinto, pero ello no sería excusa para sentirse menos.

Sus experiencias la impulsó a luchar contra la discriminación a la que son expuestos los niños y adultos con acondroplasía. Incluso, llegó a ser presidenta de la Asociación de Personas Pequeñas del Perú (ASPEPP) y trabajar en el Ministerio de Trabajo, donde actualmente se desempeña.

Karol cuenta que desde que le propusieron posar como modelo para Dove, sintió que había logrado desprenderse de las etiquetas de "mujer con discapacidad".

"Cuando me propusieron (ser imagen de Dove), dije: 'Si ellas pueden, ¿por qué yo no?", reveló emocionada. Agregó, que esta experiencia abrió puertas para que demás mujeres reales se sientan identificadas y consideradas, no solo con Dove, también con otras empresas.

"Me siento privilegiada. Saber que las personas ven mi foto en vallas publicitarias y que las mujeres se asombren y se sientan identificadas, me da alegría. Porque así, ellas también se sienten hermosas, reales", comentó.

#Muéstranos: un proyecto que busca resaltar la belleza real de todas las mujeres

Alrededor del 70% de las mujeres consideran que todavía no se sienten representadas por las imágenes que ven en los medios de comunicación y la publicidad.

Ante ello, Dove en alianza con Girlgaze y Getty Images crea el proyecto #Muéstranos que rompe con los estereotipos e incluye a mujeres reales como imágenes de belleza en las plataformas comunicativas.

A través de un banco de imágenes que hoy cuenta con más de 10 mil fotos de más de 500 mujeres de todo el mundo, entre ellas 3 mujeres peruanas. A la fecha, han sido utilizadas por más de 2000 compañías de 51 países y logrado más de 17000 descargas, lo cual representa al 80% de fotos disponibles en la base.