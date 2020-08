Enfermera que murió por COVID-19 es despedida emotivamente por sus compañeros.

La comunidad médica del Hospital de San Isidro, en Argentina, se encuentra de luto, pues Cristina Lorenzo, una enfermera que trabajaba en el nosocomio hace más de dos décadas, falleció por un cuadro de coronavirus.

La enfermera de 62 años estuvo internada por cuatro días; sin embargo, no pudo seguir luchando y murió el 6 de agosto. El fallecimiento de Lorenzo causó profunda tristeza.

Sus compañeros se encuentran muy apenados por lo ocurrido. “Ha sido una heroína, una guerrera”, declaró Miguel Ángel “Negro” Pereyra, Médico Cirujano y Director de Salud del Municipio, al portal argentino ‘Infobae’.

A través de las redes sociales, compartieron un video en el que se ve a dos empleados trasladando el cajón con el cuerpo de Cristina, quien es despedida en silencio y con aplausos por sus compañeros, amigos y familiares.

Sus compañeros resaltan la acción de Lorenzo, pues ella, por su edad y varias patologías previas (era hipertensa y padecía EPOC), debió haber pedido una licencia porque era persona de riesgo. Sin embargo, su vocación fue más fuerte y quiso seguir ayudando a combatir la pandemia. “Ella quería seguir trabajando”, sostiene el Director de Salud del Municipio.

“Al comienzo de la pandemia teníamos dividida la Institución en salas COVID-19 y salas no COVID-19. Hace tres semanas, nos enteramos de que había pacientes con coronavirus en salas no COVID-19. Lo que hicimos entonces fue testear al personal que estuvo en contacto, entre ellos, Cristina. Yo mismo le hice el hisopado y dio negativo”, cuenta Pereyra, quien confirma que Cristina contrajo el virus adentro del hospital.

El Director de Salud del Municipio comentó que la enfermera “tenía dificultad para respirar y la estaban llevando a tomografiar”. Cuando obtuvieron los resultados se dieron cuenta que “tenía un compromiso bilateral en ambos pulmones. Le hicieron una transfusión de plasma, pero no resultó porque estaba con un cuadro muy avanzado. El desenlace fue muy rápido”.

Muchos de sus colegas y familiares homenajearon a la enfermera argentina. Donde destacaron su vocación y compromiso.

“Eres y serás siempre mi mentora y mi segunda madre. Tu partida me rompe el corazón. Me enseñaste a ser un buen profesional. Me formaste con el mejor criterio que una gran enfermera puede tener. Vuela alto madre. Mi querida madre”, “Estamos de luto por una gran pérdida. Guerrera defensora de los derechos de sus compañeros y pacientes. La vamos a extrañar”, fueron algunos de los mensajes que le dedicaron.

“Tenía todo el conocimiento para llevar adelante las indicaciones médicas. Cristina era de esas enfermeras que pelean por sus pacientes, porque muchas veces las cosas que se necesitan no llegan en tiempo y forma. Ella conseguía todo lo que se proponía, así era Cristina”, apuntó el Horacio Escobar, secretario general de ATE San Isidro, enfermero y compañero de militancia de Cristina.

“Este es el sentimiento que todos tenemos para con Cristina Lorenzo, por su entrega, su vocación y su sacrificio. Aplausos y oraciones. QEPD”, escribió en Twitter el intendente Gustavo Posse.