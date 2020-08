Pacientes COVID-19 dejaron emotivos mensajes al personal de hospital para agradecerles por su labor

En medio de esta horrible situación que nos ha puesto esta pandemia, en el Hospital de La Serena, se vivió una emotiva escena. Los pacientes COVID-19 que estuvieron internados agradecieron al personal de salud del lugar por su labor durante el tiempo que estuvieron ahí.

Tres pacientes mostraron su gratitud dejando lindos mensajes dedicados a los profesionales de la salud.

El portal chileno Bio Bio señaló en su artículo que uno de los pacientes se contagió de COVID-19 junto a su familia, el segundo fue dado de alta el día de su cumpleaños y el último, aún se recupera una afección al pulmón.

“Las enfermeras de la UCI se comunicaban con las de Medicina y ellas me traían el mensaje: ‘su marido está mejor’ y de vuelta le llevaban mensajes a él sobre cómo iba evolucionando yo. Se dieron ese trabajo y yo lo agradezco en el alma”, declaró Esilda Cortés al medio chileno.

La paciente ingresó al hospital, el cual se encuentra al norte de Chile, por una crisis respiratoria y se quedó por 17 días; fue ella quien escribió el mensaje en papel higiénico.

Mario Páez es otro de los pacientes y contó que llegó “al hospital por un resfrío que me ahogaba y mucho dolor en mis pulmones, me agravé, me sacaron una radiografía y tenía neumonía”.

Carlos García, que pasó varios días en urgencia del hospital, dijo: “Me sorprendieron los médicos, las enfermeras y todos los funcionarios y no sólo fueron así conmigo, sino que con todos los pacientes (…) tenía que dejar plasmado lo que viví allá porque la atención fue muy buena, así que escribir fue mi pequeña forma de agradecer”.