Mujer con COVID-19 fue sometida a doble trasplante de pulmón: “No podía reconocer mi cuerpo”

Luego de dar positivo a coronavirus en Chicago, una mujer fue sometida a una cirugía de doble trasplante de pulmón. Mayra Ramírez se convirtió en la primera paciente con COVID-19 en recibir esta donación de órganos en EE.UU.

La mujer de 28 años tuvo una operación exitosa; sin embargo, ella contó que no puede reconocer su cuerpo tras someterse a la cirugía.

Antes de infectarse con COVID-19, Ramírez trabajaba como auxiliar en un despacho de abogados. Pero un día empezó a sentirse mal y terminó en un hospital luego de recorrer 5 kilómetros.

“Me indicaron que me apurara y me cambiara. Me preguntaron quién tomaría las decisiones médicas por mí. Les dije que mi madre y mi hermana mayor que viven en Carolina del Norte. Solo tenía un par de minutos para llamarles y hacerles saber lo que estaba pasando antes de que me intubaran”, contó en la conferencia de prensa del hospital.

El jefe de cirugía torácica y director quirúrgico del Programa Médico de Trasplantes Pulmonares del Hospital Northwestern Memorial, doctor Ankit Bharat, atendió a Ramíres y señaló que la paciente fue conectada a un ventilador artificial porque estuvo luchando durante seis semanas, mientras el coronavirus destruía completamente los pulmones.

Cuando su familia, madre y dos hermanas, viajaban a Chicago para darle “el último adiós”, los médicos lograron estabilizarla y les explicaron la opción del trasplante pulmonar. La madre estuvo de acuerdo y el 5 de junio Mayra Ramírez recibió el doble trasplante en una operación que duró 10 horas.

“Me miré y no podía reconocer mi cuerpo. No tenía la capacidad cognitiva para procesar qué estaba ocurriendo. Solo sabía que quería tomar agua”, reveló.