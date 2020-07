Niño con parálisis cerebral necesita ayuda tras perderlo todo en incendio del Cercado de Lima | VÍDEO

El voraz incendió dentro de una quinta en jr. Callao, Cercado de Lima, dejó a decenas de familias sin hogar. Todos salieron presurosos de sus viviendas, las cuales se redujeron a escombros y cenizas.

Producto del siniestro, se dio a conocer la historia de un padre de familia que logró salvar a su hijo de once años, quien sufre parálisis cerebral infantil.

“Yo me doy cuenta del incendio cuando estoy descansando en mi cama, cuando en ese momento empiezan a gritar, luego él se preguntó por sus cosas materiales, pero cuando se fue la luz, solo agarré a mi hijito como estaba y salí con las justas, salvando nuestras vidas”, manifestó el humilde hombre.

El señor responde al nombre de Natirido López y suplicó por la ayuda de las autoridades ante la emergencia suscitada. Por ello, el personal de Sisol evaluó al menor de edad antes de retirarlo en una camilla de la tienda de campaña otorgada por la Municipalidad de Lima.

Mientras que el señor López intentaba comunicarse con el personal de Padomi para que se haga efectivo este traslado.

“Nosotros vivimos en un primer piso, estábamos cerca a la salida, aparte de mi hijo también vivo con mi pareja. Ahora los médicos me están diciendo que mi niño debe ser llevado al hospital porque tienen problemas con la respiración y aunque no es grave, ellos no quieren que empeore su estado de salud”, señaló el preocupado padre de familia.

“Me gustaría tener una vivienda digna para poder tener a mi hijo, eso es lo que necesito, a parte de ropa para él, una silla neurológica, entre otras cosas, porque nos hemos quedado en la nada. Si alguien de buen corazón nos quiere ayudar, puede contactarse conmigo al 994917267”, finalizó.