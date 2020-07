Martín Vizcarra pidió disculpas y dio pésame a Celia Capira tras muerte de su esposo | VÍDEO

En conferencia de prensa a nivel nacional, el presidente Martín Vizcarra pidió disculpas a Celia Capira, la mujer que conmovió al país entero por correr detrás del vehículo del mandatario para rogarle que vea a los pacientes que permanecían en las carpas fuera del Hospital COVID-19 Honorio Delgado de Arequipa, entre ellos su esposo, quien lamentablemente murió ayer.

“Le doy el pésame y le pido realmente sinceras disculpas por no haberla escuchado. Estamos a su disposición como de todas las personas quienes han perdido un ser querido para atenderles”, dijo el jefe de Estado.

El mandatario explicó que no escuchó el llamado de Celia Capira, cuando se retiraba de dicho nosocomio el último domingo, de lo contrario hubiera atendido su pedido como está acostumbrado a hacer con las solicitudes de los ciudadanos.

“No escuche el domingo a la señora Celia, que recién en las imágenes vi que quería hablar conmigo, no me di cuenta ante el caos y el tumulto no me di cuenta. Cómo no escuchar si es parte de mi forma de ser y es parte de lo que infundo a este gobierno, escuchen a la gente”, refirió el presidente.

Crisis en Arequipa

Minutos antes en la misma conferencia de prensa, el presidente Vizcarra señaló que, vía Decreto de Urgencia, se aprobaron medidas extraordinarias para que el Ministerio de Salud intervenga en la gestión de acciones de Arequipa, ciudad azotada por la pandemia del coronavirus y que presenta un gran incremento de contagiados en la zona sur del país.