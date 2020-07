Nicolás Lúcar sobre esposo de Celia Capira: “Ha muerto por políticos ineptos y corruptos”

Notablemente indignado, el periodista Nicolás Lúcar expresó todo su sentir tras conocer que falleció el esposo de Celia Capira, la mujer que corrió para alcanzar al presidente Martín Vizcarra, cuando este se encontraba de visita en Arequipa.

La muerte de Adolfo Mamani Tacuri, conyugue de Celia Capira, ha despertado muchas alarmas por unas supuestas represalias contra su familia luego de sus alturados reclamos al mandatario.

Por tal motivo, el conocido periodista salió en defensa de la mujer y sostuvo que tiene todo el derecho del mundo en sentirse “indignada, decepcionada y traicionada” por las autoridades en el Perú.

“Su esposo hubiera podido tener un destino distinto, si en el Perú no hubiéramos tenido los gobernantes que hemos tenido (…) Su esposo ha muerto por culpa de los políticos irresponsables, ineptos y corruptos que han manejado el Perú en las últimas décadas”, expresó.

Malos políticos

Lúcar explicó que Perú ha venido siendo gobernado por autoridades “que se han enriquecido y no resolvieron los problemas de los peruanos”.

En ese sentir, el locutor enfatizó que la pandemia agarró al Perú en medio de una crisis sanitaria que arrastramos desde haces décadas atrás.

“Cuando empezó la crisis del COVID-19, el sistema de salud en el Perú estaba absolutamente colapsado, no había medicamentos ni equipamiento, no había unidades de cuidados intensivos, no había respiradores ni médicos suficientes. Esa es la situación del sistema de salud que nos han dejado décadas de mal gobierno en el Perú”, aseveró.