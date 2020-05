Perú reporta 159 muertes por COVID-19 en un solo día, la cifra más alta desde que inició la emergencia

Pese a que las autoridades aseguran que los decesos por coronavirus en Perú están bajando, las cifras dictan un panorama totalmente distinto.

Según el Ministerio de Salud, a nivel nacional, los reportes oficiales hablan de un total de 3.788 fallecidos y de 129.751 casos positivos.

Así, el incremento diario registrado ayer ha sido el más alto desde que comenzó la emergencia: en un día se reportaron 159 muertes y 5.772 casos nuevos.

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 00:00 horas del 26 de mayo. #PerúEstáEnNuestrasManos.



Sin embargo, aunque estas cifras son preocupantes, la verdadera cantidad de decesos sería escalofriante. Solo en Iquitos, según datos arrojados por el Minsa, se reportan 288 decesos; no obstante, hace casi 2 semanas, la Dirección Regional de Salud (Diresa) informaba de 1.084 (271 confirmados).

A esto se le debe sumar que tampoco hay pruebas suficientes y que el aumento de la cobertura hace que los pacientes no se concentren en un solo hospital. Entonces, es válido precisar que las cifras caen no es porque la población no muera, sino porque ahora ya no van a los hospitales y fallece en su casa.

De acuerdo con los cuadros estadísticos citados por el Estado, la transmisión del virus se mantendrá estable incluso hasta fines de agosto. Pero, con relación a la letalidad, ese mes el Perú se convertiría en el tercer país, después de Brasil y Chile, con mayor número de decesos.

El número de muertes, según explica el epidemiólogo de la Universidad Cayetano Heredia Gabriel Carrasco-Escobar, está vinculado, principalmente, a dos factores: a las deficiencias en el sistema de salud y a las dificultades en la detección y diagnóstico de muertos por COVID-19.