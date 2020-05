Bono Familiar Universal: ¡Suspenden plataforma de registro de hogares!

El COBRO DEL BONO FAMILIAR UNIVERSAL comenzó a realizarse y miles de personas en estado de pobreza no salieron beneficiadas del subsidio económico en medio de la pandemia por coronavirus. Para ello, el Gobierno habilitó una web de registro de Reniec para que los peruanos puedan inscribirse y recibir la ayuda económica, sin embargo, esta plataforma fue suspendida.

A través de un comunicado, Reniec informó que la plataforma se encuentra en modificaciones y mejoras destinadas a ampliar la lista de posibles beneficiados del Bono Universal Familiar. Por lo tanto, se deberá esperar hasta el día sábado 23 de mayo para poder acceder a esta página web.

Sobre la plataforma del #RegistroNacionaldeHogares, hemos reforzado los servidores y superado este inconveniente para que los usuarios comprendidos en el DU N.º 052 puedan ingresar la información correspondiente. La plataforma ya se encuentra completamente operativa pic.twitter.com/5EQntCWt0x — RENIEC PERÚ (@reniecdigital) May 20, 2020

¿Para qué sirve la página de registro de Reniec?

Si en tu consulta (bonouniversalfamiliar.pe) te indica que no saliste beneficiado y deseas registrarte, pero te aparece el mensaje “estimado (a) ciudadano (a), usted no puede registrarse en el Registro Nacional de Hogares porque no cumple con los establecido por el DU 052-2020”, quiere decir que posiblemente tus datos no han sido actualizados y y probablemente aparezcas como trabajador de alguna empresa, por lo que no se logra la inscripción.

Por consiguiente, deberás actualizar tu información a través del portal web registronacionaldehogares.pe/login destinado para el bono. Solicitar una revisión de tus datos y así cumplir con los requisitos anteriormente mencionados y poder cobrar el Bono Universal Familiar.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono familiar universal?

Los pasos revelados por el Gobierno indican que las personas que deseen saber si fueron beneficiados, deberán de dar clic al LINK DEL MIDIS (bonouniversalfamiliar.pe) y colocar su DNI y fecha de emisión. Cuando aparece que no es beneficiario, lo invitan a pasar a la web de registro creada por la RENIEC (registronacionaldehogares.pe/login), pero al intentar acceder, también se le es negado la inscripción.