Martín Vizcarra advierte que el 24 de mayo no regresaremos a la normalidad

A una semana del 24 de mayo, día que se tiene previsto levantar la cuarentena, el presidente Martín Vizcarra anunció que, pasada la fecha, el país continuará con una serie de restricciones en busca de frenar la ola de contagiados por el nuevo coronavirus.

El mandatario, desde la ciudad de Tacna, explicó que restricciones como la prohibición de salir por las noches y la continuidad del cese de actividades que demanden gran aglomeración de personas aun continuará por varios meses.

“Hay una serie de medidas que van a continuar. Por ejemplo, las reuniones con aglomeración no pueden haber. No puede haber clases en los colegios por un tiempo extenso, ni puede haber en las universidades. No pueden funcionar los restaurantes con atención al público, los locales nocturnos, los cines. Todo lo que sea aglomeración a personas definitivamente no va a funcionar por varios meses”, detalló.

“Incluso las restricciones para la circulación en las noches también tendrán que continuar porque es precisamente ahí donde no se puede controlar. Esta pandemia está cambiando la situación, las costumbres, las vidas de todos, así que tenemos que cambiar. Decir que el 24 (de mayo) regresamos a la normalidad, no. Hasta que no se derrote completamente, vamos a tener que seguir cambiando, así que vamos a seguir evaluando y vamos a ver cómo trabajamos”, explicó Vizcarra.

Por último, el mandatario de la nación le pidió al pueblo peruano “no bajar la guardia” al coronavirus, ya que el Estado está haciendo lo posible para garantizar el abastecimiento de las medicinas a los pacientes con COVID-19.

¿Qué es la cuarentena?

La cuarentena, en medicina, es un término para describir el aislamiento de personas por consecuencia de una enfermedad, durante un período de tiempo no específico para evitar o limitar el riesgo de que se extienda la mencionada enfermedad.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la enfermedad causada por el coronavirus puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas de mucosa de la nariz o la saliva de la boca. También se puede contraer esta enfermedad al tocar objetos o superficies infectados y luego agarrarse los ojos, nariz y boca.