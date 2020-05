Mujer entregaba sexualmente a sus hijos como apuesta en juego de cartas [VÍDEO]

Como si se tratase de cualquier apuesta, una desalmada mujer decidió poner en juego la integridad sexual de sus menores hijos a sus contrincantes en un juego de cartas.

La mujer de 29 años le ofreció a los participantes, que quienes ganen podían abusar sexualmente de sus cuatro pequeños.Los vecinos informaron a las autoridades y aseguraron haber escuchado los gritos de los pequeños durante la noche del último sábado y la madrugada del domingo.

“En ese lugar, los vecinos realizaron varias denuncias que alertaron sobre la posible explotación sexual a la que eran sometidos los niños durante juegos de cartas en los que participaba su madre”, se lee en la publicación de la página oficial de la fiscalía penal de Salta en Argentina.

La mujer fue detenida junto a un hombre de 33 años y otros cuatros adolescentes que no pasaban de los 16 años.

“La mujer fue imputada por los delitos de facilitación a la corrupción de menores agravada en concurso real con facilitación a la prostitución. Los otros cinco acusados fueron denunciados por abuso sexual con acceso carnal”, reza el comunicado.

Uno de los testigos informó que "Si ella perdía el juego de las cartas, los chicos debían desnudarse. Si la mujer ganaba la partida, obtenía el dinero que ponían los apostadores”.

En el lugar de los deplorables hechos se halló los colchones manchados de sangre, también alcohol, gaseosas, cigarrillos y una mezcla alcohólica.

¿Cómo actuar ante un caso de abuso infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada Rosario Sasieta.

¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.