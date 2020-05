Policía que compró víveres a abuela abandonada lucha por sobrevivir tras tener coronavirus

El coronavirus continúa generando tristes historias que se viralizan a través de las redes sociales. Recientemente, se viralizó la historia del oficial de la Policía Nacional del Perú que lucha por su vida tras dar positivo a la COVID-19 tras brindar ayuda a las personas más necesitadas.

El oficial, identificado como Darvin Cardozo, usó su cuenta de Tik Tok para revelar la difícil situación que enfrenta tras hacerse conocido en las redes sociales por llevar ayuda desinteresada a las personas que encontraba mientras realizaba su labor en pleno estado de emergencia.

Oficial se hizo viral en TIK TOK por ayudar en cuarentena

El efectivo logró amasar una gran cantidad de seguidores en las redes sociales al prestar ayuda a personas necesitadas, como fue el caso de una anciana que no tenía para comer tras ser abandonada por sus hijos. Él decidió comparte víveres y decirle que lo llamara cuando necesitase más cosas.

Durante las últimas horas, usó su cuenta de Tik Tok, donde informó haberse infectado del coronavirus, al parecer realizando su trabajo policial y desde una cama, en su casa, dijo que sigue luchando.

“Gracias a todos por estar preocupado por mí, solo espero salir de esta, gracias”, se le escucha decir mientras habla despacio y tiene falta de aire.

Como era de esperarse, la noticia sobre su estado de salud se viralizó en todas las redes sociales, donde decenas de personas han pedido sumarse a una cadena de oración para pedir por la salud del agente de la PNP que se ganó el cariño de las personas.

Policía comprando víveres a anciana abandonada

Según se puede ver en la cinta, una abuelita se encontraba en un mercado llorando por no tener dinero para comprar víveres. La pobre anciana indicó que fue abandonada por sus hijos cuando fue consultado por el efectivo. "¿Tus hijos dónde están?", le dice el agente.

Ante la consulta, la mujer revela que está abandonada: "A mi me han abandonado, no me han dado plata nada. Mi hija ha sacado plata dos veces últimas", comentó entre lágrimas al joven policía, mientras ambos caminaban en el mercado.

Tras conocer su triste historia, el efectivo no dudó en darle una linda sorpresa: "Escúchame, no quiero que llores, yo te voy a invitar. Ahí está tu papel, toma tu arroz, tu leche, tu harina", dijo, mientras señalaba los productos.