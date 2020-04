Policía compra víveres a una abuelita abandonada: "Ahora yo soy tu hijo"

A través de YouTube, un nuevo vídeo terminó viralizado en medio de la cuarentena por coronavirus en Perú, el cual fue protagonizado por un policía. En la cinta se puede ver cómo el efectivo de buen corazón apoya a una anciana abandonada que lloraba por ayuda, ya que no tenía dinero para comprar sus víveres.

El conmovedor vídeo se viralizó a través de las redes sociales, donde se demuestra la buena acción policial en medio del estado de emergencia del país, ya que han salido a las calles con la intención de hacer respetar la cuarentena y reducir los casos de contagio.

Según se puede ver en la cinta, una abuelita se encontraba en un mercado llorando por no tener dinero para comprar víveres. La pobre anciana indicó que fue abandonada por sus hijos cuando fue consultado por el efectivo. "¿Tus hijos dónde están?", le dice el agente.

Ante la consulta, la mujer revela que está abandonada: "A mi me han abandonado, no me han dado plata nada. Mi hija ha sacado plata dos veces últimas", comentó entre lágrimas al joven policía, mientras ambos caminaban en el mercado.

Tras conocer su triste historia, el efectivo no dudó en darle una linda sorpresa: "Escúchame, no quiero que llores, yo te voy a invitar. Ahí está tu papel, toma tu arroz, tu leche, tu harina", dijo, mientras señalaba los productos.

Sin embargo, fue una emotiva frase la cual conmovió a todos los usuarios, al decirle que él esta vez será como un hijo. Mírame a mi que yo soy tu hijo. Tranquila no llores. Esté tranquila, usted hoy a hecho las compras, yo la quiero ver feliz", comentó en la cinta, generando el aplauso de todos.

Tras el noble gesto con la abuelita, el efectivo de la PNP decidió dar un contundente mensaje de ayuda a todos que estén en condiciones de apoyar al prójimo: Y lo único que les pido es, sigan ayudando a las personas. Hay personas que necesitan más de nosotros. Apoyen no sean indiferentes. El dinero se fabrica todos los días, pero lo que está en el corazón, eso sale de ti", sentenció.

¿Qué es la cuarentena?

La cuarentena, en medicina, es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un período de tiempo no específico como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad, ​o una plaga.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.