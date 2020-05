Bono Familiar Universal: ¿Cuándo puedo cobrar el aporte de 760 soles?

Luego que el presidente de la República, Martín Vizcarra, junto al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), hicieron oficial la entrega del bono de 760 soles, millones de hogares peruanos golpeados económicamente por la enfermedad del COVID-19 resultarán beneficiados.

A través del Decreto de Urgencia N° 052-2020, se estipula que este subsidio monetario va dirigido a las familias se encuentran perjudicadas financieramente al ver paralizados sus ingresos tras el cese de actividades no esenciales tras la declaración del estado de emergencia y ampliación hasta el 24 de mayo.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono familiar universal?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social viene trabajando una lista de beneficiarios del bono familiar universal de 760 soles junto al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Se ha considerado el Padrón General de Hogares, el Censo 2017 y datos de Reniec. Hasta la fecha no hay una plataforma oficial del subsidio monetario.

LINK bono familiar universal aún NO DISPONIBLE

No hay plataforma habilitada para el cobro del bono familiar universal de 760 soles. La ministra del Midis, Ariela Luna, fue enfática en recalcar que no aún no hay ninguna web, ante la supuesta divulgación de páginas que confirman el cobro del bono solidario.

¿Cuándo comenzará a pagarse el bono familiar universal?

La fecha de pago no ha sido confirmada por parte del Midis; sin embargo, se espera que las entidades correspondientes se pronuncien y brinden más detalles del bono familiar universal de 760 soles.

¿Dónde podré cobrar el bono familiar universal?

El mandatario Martín Vizcarra mencionó en conferencia de prensa que el bono familiar universal de 760 soles se cobrará en los bancos que se encuentren más cercanos a la vivienda del beneficiario, con el fin de evitar largos desplazamientos de las personas durante el aislamiento social obligatorio.