The New York Times emite desalentador pronóstico sobre la vacuna contra el coronavirus

El coronavirus ha provocado que científicos de todo el mundo unan sus esfuerzos con el objetivo de encontrar una cura y poner fin a la pandemia que ha cobrado más de 200 mil vidas; sin embargo, el futuro no sería nada alentador, según reveló el prestigioso medio The New York Times.

Medios de todo el mundo replican noticias sobre los trabajos incesantes de científicos que buscan una cura para la temible COVID-19, por ello el Times decidió consultar a diferentes especialistas, quienes plantearon la dificultad de creer que la cura contra la enfermedad podría estar en un futuro próximo.

Vacuna contra la COVID-19 creada por científicos

La mayor arma de la humanidad contra la enfermedad es una vacuna que ponga fin a la expansión del coronavirus, pero funcionarios como Anthony S. Fauci, el mayor experto en enfermedades infecciosas en el grupo de trabajo contra el coronavirus del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, calculó que una vacuna podría ser creada en un plazo de entre doce y dieciocho meses.

"La triste realidad detrás de este pronóstico prometedor es que, probablemente, la vacuna no llegará pronto. Los ensayos clínicos casi nunca tienen éxito. Nunca antes hemos lanzado una vacuna contra el coronavirus para humanos", indica Anthony S. Fauci para el citado medio, dejando en claro que el récord de desarrollo de una vacuna completamente nueva es "de al menos cuatro años".

The New York Times consulta cómo acortar proceso para crear una vacuna

Según la opinión de los expertos consultados, se necesitaría años de investigación, financiamiento y otros factores para llegar a resultados, pero actualmente la situación es incierta. En el mundo, ya existen al menos 254 terapias y 95 vacunas relacionadas con la COVID-19 que están siendo analizadas.

“Si quieres cumplir con ese plazo de dieciocho meses, una manera de hacerlo es poner tantos caballos como puedas en la carrera”, dijo Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en la Facultad de Medicina de la Universidad Baylor.

A pesar de la presión sin precedentes para lograr una vacuna, los investigadores advierten que menos del 10 por ciento de los fármacos que inician ensayos clínicos son aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés).

El retos de fármacos o drogas de una manera u otra no cumplen con los requisitos, ya que no son efectivas, no se desempeñan mejor que los fármacos existentes o tienen demasiados efectos secundarios.

Investigación de vacuna contra el coronavirus

El artículo detalla que actualmente la humanidad tiene una ventaja en el proceso de desarrollar una vacuna relacionada a la investigación. Los brotes de SRAG y SROM, que también son causados por coronavirus, generaron mucha investigación. El SRAG y el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, son idénticos en casi el 80 por ciento y ambos usan las llamadas proteínas de espiga para adherirse a un receptor específico encontrado en células de los pulmones humanos.

Esto ayuda a explicar cómo los científicos desarrollaron una prueba para la COVID-19 de manera tan rápida; sin embargo, "las potenciales vacunas contra la COVID-19 ahora en la línea de desarrollo podrían ser más susceptibles a fracasar debido al avance apresurado a través de la fase de investigación, dijo Robert van Exan, un biólogo celular que ha trabajado en la industria de las vacunas durante décadas.

Fecha para la vacuna contra el coronavirus

Según Robert van Exan, se predice que no veremos una vacuna aprobada hasta al menos 2021 o 2022, e incluso entonces “esto es muy optimista y de probabilidades relativamente bajas”. Aún así, este tipo de avance rápido “vale la pena el intento, tal vez tengamos suerte”.

Sanofi, una compañía biofarmacéutica francesa, confía en iniciar ensayos clínicos dentro de unos meses para una vacuna contra la COVID-19 que adaptó con base en el trabajo de la vacuna contra el SRAG. Si tiene éxito, la vacuna podría estar lista para finales de 2021.