Bandera del Perú es proyectada en lo más alto de los Alpes suizos

Por todo lo alto. La bandera del Perú se lució en la icónica montaña de los Alpes suizos, Matterhorn, a fin de demostrar la solidaridad y fraternidad que existe entre ambos países en medio del difícil momento que atraviesa el planeta por la pandemia del coronavirus.

En la cuenta de Facebook de la Embajada de Suiza en Perú se difundió la imagen de este gran gesto. "Desde los Alpes suizos, le enviamos al pueblo peruano una luz de esperanza, compasión y amor”, dice el mensaje que acompaña la foto.

En apoyo a la lucha contra la pandemia del coronavirus, el pueblo Zermatt Matterhorn ilumina todas las noches el famoso Matterhorn con las banderas de países que igualmente se enfrentan a esta crisis.

Se ha vuelto habitual que desde el 24 de marzo el pico de este monte se ilumine con la bandera de alguna nación y ahora le tocó al Perú, hecho que no pasó desapercibido.

Peru, a country with mountains like Switzerland, also suffers from the coronavirus. The Peruvian government has actively assisted in the repatriation of numerous Swiss nationals. Thank you! #Hope #Zermatt #Matterhorn https://t.co/qFjiKuZNsE pic.twitter.com/BsqQR124md