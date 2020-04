COVID-19: Personal de hospital María Auxiliadora denuncia hacinamiento de cadáveres

Personal de salud del hospital María Auxiliadora, ubicado en San Juan de Miraflores, se reunieron a las afueras del nosocomio para exigir a las autoridades mejorar las condiciones en las que vienen laborando en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Deysi Alguiar, secretaria del Sindicato Mayoritario del hospital María Auxiliadora, denunció que el personal del área de Hospitalización de Emergencias recibe tres mascarillas, tres mandiles y tres gorritos cada mes, lo que considera insuficiente.

Por ello, su pedido inmediato es que se les dote de más equipos de protección personal (EPP), pues corren el riesgo de infectarse y dejar de laborar. Asegura que a la fecha hay cerca de 25 trabajadores del hospital infectados.

A su vez, una enfermera manifestó que ellas hacen turnos de hasta 12 horas, debido a que sus compañeros mayores de 60 años no asisten a laborar por ser población de riesgo. Por tal motivo, exige que se les entregue un kit de EPP por cada turno que inician.

Por su parte, Simeón Cervera Reyes, secretario general del mencionado sindicato, dijo que han cursado varios oficios y documentos a la dirección del nosocomio, pero no han recibido respuestas ni son incluidos en el comité de gestión COVID-19 del hospital, tal como lo establece un reciente decreto de urgencia del Ministerio de Salud.

Tanto Alguiar como Cervera coincidieron en que el hospital no se da abasto para atender a los pacientes con COVID-19, pues inicialmente se había designado un área entre Emergencias y el mortuorio, pero ante el aumento de infectados, han tenido que habilitar otros espacios y hasta el auditorio.

Hacinamiento de cadáveres

Pero el colapso no se daría solo por la falta de camas para atender a los infectados, sino también en el tratamiento de los cadáveres. Contaron a La República que hasta el viernes habían 12 cadáveres en espera, cuando la capacidad del mortuorio es solo de 6 cuerpos.

Denunciaron que para colocar el resto de cadáveres se armó una carpa sobre los pozos de agua potable que es usada en todo el hospital, por lo que consideran que es un grave peligro si es que se llega a contaminar.

Otra de las exigencias es que al personal del hospital también se le entregue el bono aprobado por el Gobierno para los trabajadores de salud que enfrentan la pandemia.

Indicaron que a ellos no se les considera porque sus áreas no están destinadas a recibir a personas con COVID-19, sin embargo, los terminan atendiendo porque en otros lugares ya no habría espacio.

Esperan que, con el plantón realizado, la dirección del hospital y el Minsa escuchen sus demandas. Afirman que no se niegan a trabajar, pero requieren las condiciones para salvaguardar su integridad y la de sus familias.

La respuesta del hospital

Por su parte, la dirección del hospital María Auxiliadora indicó que algunas de las personas que participaron del plantón ya no eran trabajadores del nosocomio.

Asimismo, atribuyeron los reclamos al hecho de haber retirado espacios que estaban a cargo de los manifestantes para dar paso a carpas donde atender a pacientes con coronavirus.

Sobre el hacinamiento de cadáveres, la directora del hospital mencionó que el número de cuerpos sobrepasó la capacidad del mortuorio.

