Doctora es atacada en la calle por sujetos que la acusaron de tener COVID-19 [VIDEO]

Un lamentable caso de violencia contra una doctora se registró en Colombia, debido a que un grupo de sujetos intentó atacar a la especialista en plena vía pública tras esparcirse el rumor de que podía contagiarlos con coronavirus, la pandemia que está afectando a todos los países del mundo.

Según reportó Noticias Caracol, la mujer que enfrente la enfermedad en primera línea y salva vidas, tuvo que correr a su casa debido a que un grupo de habitantes de Magangué, Bolívar, la amenazaron con apedrearla luego de que se regara el rumor de que los contagiaría de coronavirus.

La médica, que pidió reservar su identidad, asegura que ha advertido de su situación a las autoridades y aún no recibe respuesta. Además, que la empresa para la que trabaja la obliga a trabajar en la población en la que es rechazada.

"En un semi circulo comienzan a gritarme que me vaya, que me vaya. Había un señor que decía que no respondían por lo que hacían y que me fuera. A lo lejos logré ver unas personas que tenían piedras en las manos", comentó al citado medio tras sufrir el ataque.

La joven denunció que los sujetos también intentaron bañarla en plena vía pública y que debió buscar, al estilo guajiro, un palabrero como intermediario para evitar que la situación llegara a mayores. Tuvo que quitarse el uniforme por temor a ser atacada.

En medio de la situación, la profesional también denunció las precarias condiciones en las que ella y otros dos compañeros trabajan.

"Los antibacteriales que llegaron allá no son como tal de marca sino como reenvasados y son más fragancia que alcohol. Nos envían un tapabocas cada dos semanas, no tenemos tapabocas para darle a las personas que asisten", sentenció.