La fuerte editorial de The New York Times que revela cómo será la pandemia en Perú y América Latina

El coronavirus ha generado grandes bajas en el mundo y Perú no es la excepción; sin embargo, pese a todas las medidas tomadas por el presidente Martín Vizcarra, nueva información salió a la luz, la cual revela que aún no se vive la peor etapa de la enfermedad, según indica una contundente editorial de The New York Times.

Durante las últimas semanas, los países de América Latina han tomado medidas drásticas para frenar la expansión de la enfermedad, como es el caso de la cuarentena, además de reformas económicas que permitan a las personas subsistir, como fue el caso del bono de 380 soles dispuestos en el país.

Situación de Estados Unidos y Europa por coronavirus

Como se sabe, Estados Unidos y los principales países de Europa, como Italia, España, Francia y el Reino Unido, son los más afectados por el coronavirus por estas horas, ya que han registrado decenas de miles de muertos y contagiados, mientras que las autoridades sanitarias buscan incansablemente una vacuna.

Pese a la situación que se vive, la preocupación aumenta por el impacto que el brote tendrá las zonas más vulnerables como África y América del sur.

“África debe prepararse para lo peor”. Esa fue la dura advertencia que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó semanas atrás al continente ante el aumento continuado en el número de casos y de países afectados por el coronavirus.

The New York Times lanza predicción del coronavirus

Este último lunes, el prestigioso medio The New York Times publicó una contundente editorial, titulada “La crisis mundial del coronavirus está a punto de empeorar mucho más”, en el que hace referencia a las peores condiciones con las que cuentan países de África, América del Sur y Asia meridional.

“En algunos lugares de los Estados Unidos y otros países desarrollados golpeados duramente por el COVID-19, la pregunta es cuándo podría ser posible empezar a volver al trabajo. Para gran parte del resto del mundo, la pesadilla aún no ha comenzado. Y parte del horror es que muchos de los países más pobres no tendrán los medios para hacer al respecto”, indica el artículo.

“Con la excepción de Irán, los países más afectados hasta ahora se encuentran entre los que tienen las economías, los establecimientos científicos y los servicios médicos más avanzados del mundo e, incluso, Irán tiene un sistema médico relativamente funcional", revela el texto.

"Lo que probablemente se avecina es la propagación del coronavirus a través de países asolados por conflictos, a través de campos de refugiados abarrotados y centros de detención en lugares como Siria o Bangladesh, a través de ciudades llenas de gente como Mumbai, Río de Janeiro o Monrovia, donde el distanciamiento social es imposible y no se confía en el Gobierno, y por medio de países sin la capacidad fiscal o los servicios de salud para montar una respuesta viable”, agrega.

América Latina dejará de producir materias primas

El texto advierte que la propagación del coronavirus en estas regiones tendrá un gran impacto a nivel mundial, debido a que las actividades se verán interrumpidas. “Los suministros de materias primas, las frágiles economías se derrumbarán, y el virus se duplicará para volver a infectar las regiones del norte”, sentencia.

Consciente de este panorama, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé la peor crisis desde la Gran Depresión por el coronavirus, anunció este lunes que aprobó un alivio de la deuda de 25 países para ayudarlos a liberar fondos para luchar contra la pandemia.

La ONU estimó que la pérdida de ingresos en los países en desarrollo podría superar los 220.000 millones de dólares. “La dramática desaceleración económica que ya está en marcha interrumpirá los flujos comerciales y creará un desempleo que causará daños a niveles difíciles de predecir y difíciles de contemplar”, afirma el editorial.

The New York Times advierte que coronavirus será imposible de controlar

The New York Times cita en su editorial una encuesta del International Crisis Group, que sostiene que “si la enfermedad se propaga en centros urbanos densamente poblados en Estados frágiles, puede ser virtualmente imposible de controlar”.

“Para tener una idea de la magnitud de la difícil situación de algunas naciones en desarrollo, consideremos una de las piezas más críticas del equipo médico utilizado en el tratamiento: los respiradores. Estados Unidos tiene unos 160.000 respiradores, según una estimación. Sierra Leona tiene 13. El sur de Sudán tiene cuatro. La República Centroafricana tiene tres. En Venezuela, donde el 90 por ciento de los hospitales ya enfrentan escasez, solo hay 84 camas en unidades de cuidados intensivos para una población de 32 millones, según un informe del Comité Internacional de Rescate”, grafica el artículo.

“La lección de la crisis es que los eslabones más débiles de la cadena sanitaria mundial son una amenaza para la salud en todas partes (...) No podemos permitirnos estos eslabones débiles, y debemos reforzar los esfuerzos en los países y comunidades devastados por la guerra para mejorar sus oportunidades de vida”, dijo David Miliband, presidente del Comité Internacional de Rescate.