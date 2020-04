Hasta las hermanas más famosas se pelean ¡Aprende a llevar una buena relación con tu sister!

No todas las personas somos iguales, pero para vivir en paz, tenemos que respetar y comprender a los otros. Cuando se trata de familia, las hermanas, a veces también son amigas, compañeras, cómplices, etc, sin embargo, a veces pueden surgir peleas. Pero no lleguemos hasta el punto de pelearnos con la mano, al estilo de Kim y kourtney Kardashian. Para eso, presta atención a nuestros consejos.

Definitivamente, a veces las mujeres somos muy especial y más cuando se trata de dos famosas de fuerte carácter como Kim y Kourtney Kardashian, quienes protagonizaron una discusión que las llevó a pelearse de manos. Esto fue grabado, subido a redes sociales y compartido. Fue un boom, pero también es algo que nos lleva a la reflexión.

A veces no es fácil, pero debemos poner de nuestra parte para comprender esto. No podemos pelearnos con los demás, mucho menos con quienes llevan nuestra sangre. Para evitar llegar que lleguemos a esto, los expertos nos traen sus mejores recomendaciones.

No somos iguales y todo tiene un límite en esta vida

Así es, cada ser humano es diferente, quizá con un poco de suerte tú y tu hermana tienen algunas cosas en común, sin embargo, no siempre será así, habrá momentos en el que no pensará igual. Cada una tiene su propia forma de ver las cosas o reaccionar a su manera. Por eso, es importante comprender que no somos iguales, pero merecemos respeto, tal cual somos.

Del mismo modo, cada una tiene sus propios límites, quizá a una se le haga fácil y a la otra difícil, una determinada tarea, por lo que, esto es alguien que se tiene que entender. La psicóloga Marissa Glover del sitio especializado Psicología Online, expone que entre hermanas debemos prevalecer el interés por escuchar y ser escuchadas. La comunicación soluciona mejor las cosas, que un par de golpes.

Apoyo y perdón para llevar una buena relación

Brinda tu apoyo incondicional a tu hermana, olvida la discusión, perdónala. No te tomes mucho tiempo para olvidar los problemas. No sabes cuánto tiempo estarán bien. Quizá hoy estamos bien y mañana no sabemos.

Ponte en el lugar de tu hermana, entiende su enojo, conversen sobre el problema y expliquen lo que sienten. Asimismo, tengan en cuenta que los problemas deben quedar en el pasado. Dale un abrazo fuerte y dile lo mucho que la quieres.