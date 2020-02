Kim Kardashian y Kourtney se pelean y enfrentamiento termina en golpes

Kim Kardashian y Kourtney tuvieron una discusión como cualquier familia; sin embargo, esta pelea terminó a los golpes.

¿Por qué Kim Kardashian y Kourtney se pelearon?

Este 26 de marzo se estrenará la nueva temporada de Keeping up with the Kardashians y según los nuevos avances que lanzó el canal E!, esta entrega del reality show dará mucho que hablar.

El teaser que lanzaron de la temporada 18 de Keeping up with the Kardashians muestra a Kim, Kourtney, Khloé y Kendall Jenner desesperadas.

Pero una de las imágenes que más llama la atención es donde se ve que habrá una ruptura familiar que viven las Kardashian/Jenner.

Sabemos que en la temporada pasada, Kim y Khloé intentaron que su hermana mayor tuviera menos protagonismo en el reality show, para que así ella pudiera guardar una mayor privacidad, tal como Kourtney deseaba.

Sin embargo, esta situación ha provocado más problemas de los que uno cree, según lo que se ve en estas imágenes.

Al inicio se ve un enfrentamiento entre Kourtney y Khloé, pero se suma Kim. La pelea entre las mayores de las Kardashian termina en golpes.

Los fans de KUWTK están sorprendidos al ver este teaser y tendrán que esperar hasta el último jueves de marzo para saber cómo termina este enfrentamiento.