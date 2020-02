Hija de Steven Spielberg reveló que es actriz de cine para adultos y su padre la apoya

La hija adoptiva del cineasta Steven Spielberg, Mikaela Spielberg, aseguró que es actriz porno y que su padre la apoya.

Asimismo, reveló que ella se considera "una criatura sexual", esto la motivó a obtener un beneficio económico y así incursionar en la industria del porno.

"Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo", declaró en una entrevista para el medio británico The Sun.

Mikaela, quien es hija adoptiva de Steven Spielberg y Kate Capshaw, también reveló que tomó la decisión porque estaba cansada de "trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma". "Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas", agregó.

Asimismo, la joven de 23 años dijo que trabaja como actriz porno porque "es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada".

También se animó a contar cómo les explicó a sus padres que se dedicaría a la industria del porno. Mikaela dijo que se los comunicó en una videoconferencia y percibió que estaban "intrigados, pero no enfadados" ante su decisión. "Para ellos, la prioridad siempre ha sido mi seguridad", reiteró.

"Que sea algo seguro, sano y consensuado es el objetivo", agregó. Además, defendió su postura: "Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mis elecciones".

Mikaela usará como apelativo “Sugar Star” dentro de la industria porno.