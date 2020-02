Novio de Caroline Flack dedica mensaje a la conductora tras su partida

El 15 de febrero, Caroline Flack fue hallada sin vida en su departamento. Dos días después de este trágico suceso, Lewis Burton, novio de la conductora británica rompió su silencio y le dedico un emotivo mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, el modelo expresó su dolor tras el suicidio de la expareja del Príncipe Harry.

"Mi corazón está roto, teníamos algo muy especial. Me faltan las palabras, tengo tanto dolor y te echo tanto de menos. Sé que te sentías segura conmigo, siempre lo decías. No pienso en nada más cuando estoy contigo y no podía estar allí esta vez y me sigo haciendo preguntas y preguntas. Seré tu voz, cariño, y prometo que haré todas las preguntas que tu querrías y conseguiré las respuestas. Nada podrá traerte de vuelta pero intentaré que estés orgullosa de mí todos los días. Te quiero con todo mi corazón", fue la descripción que acompañó una foto en la que aparecían Lewis y Caroline.

Caroline Flack enfrentó una denuncia por agresión

En el 2019, Caroline Flack fue arrestada por agredir supuestamente su novio Lewis Burton. La expareja de Harry Styles se declaró inocente en una primera comparecencia; sin embargo, tenía que firmar sus declaraciones en marzo.

Pese a esto, el juez ordenó que Caroline Flack no podía tener ningún tipo de contacto con su novio.