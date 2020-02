Caroline Flack fue encontrada muerta en su casa y abogado confirma suicidio

La presentadora de televisión Caroline Flack fue encontrada muerta a los 40 años. La triste noticia la dio a conocer su familia a través de un comunicado oficial.

"Podemos confirmar que nuestra Caroline ha muerto hoy 15 de febrero. Pedimos a la prensa que respete la privacidad de la familia en este momento tan difícil", se puede leer.

El abogado de la familia confirmó que se trataría de un suicidio.

Ante tal hecho, la prensa británica y los fans de la conductora de Love island quedaron conmocionados.

Cabe señalar que en el 2019 fue arrestada por agredir supuestamente su novio Lewis Burton. La animadora se declaró inocente en una primera comparecencia, sin embargo, tenía que firmar sus declaraciones en marzo.

Y aunque el juez pidió alejamiento entre Caroline Flack y su novio, era Burton quien publicaba fotos con ella en su cuenta de Instagram.

En San Valentín subió una foto de ambos, con una leyenda que decía: "Te quiero", dando a entender que su relación seguía.

Tras la muerte de la conductora, el hombre escribió:

"Mi corazón está roto, teníamos algo muy especial. Me faltan las palabras, tengo tanto dolor y te echo tanto de menos. Sé que te sentías segura conmigo, siempre lo decías. No pienso en nada más cuando estoy contigo y no podía estar allí esta vez y me sigo haciendo preguntas y preguntas".

A esta publicación adjuntó una foto donde se les ve abrazados en la playa.

"Seré tu voz, cariño, y prometo que haré todas las preguntas que tu querrías y conseguiré las respuestas. Nada podrá traerte de vuelta pero intentaré que estés orgullosa de mí todos los días. Te quiero con todo mi corazón", finalizó Burton.

Por su parte, su equipo de trabajo de Love Island e ITV indicó que estaba "en shock" ante tal noticia.

"Caroline era un miembro muy querido del equipo, nuestras más sinceras condolencias para su familia y amigos”, escribieron en la red social del programa.

Los fans de la conductora se presentaron en la que fue la casa de Flack para colocar rosas y flores como señal de homenaje.

Cabe recordar que Caroline Flack tuvo un sonado romance con el cantante Harry Styles hace nueve años, cuando ella tenía 31 años y él 17. Antes de ello, también fue vinculada con el príncipe Harry, sin embargo, según la prensa británica, la pareja decidió terminar su relación para continuar siendo amigos.