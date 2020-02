Brad Pitt hace pasar incómodo momento a Kate y William con irreverente broma sobre Harry

Brad Pitt fue el gran ganador en la categoría Actor Secundario en los premios Bafta por la película Érase una vez en Hollywood. Aunque no pudo ir a la ceremonia, su compañera Margot Robbie fue la encargada de leer su discurso, quien no dudó en hacerlo al pie de la letra.

Tras dar las gracias respectivas por el galardón, el actor procedió a hacer una inusual broma a los duques de Cambrigde.

“Brad no ha podido estar aquí esta noche por obligaciones familiares, así que me ha pedido leer este mensaje por él”. “Ey, Reino Unido, he escuchado que se acaban de quedar solteros. ¡Bienvenidos al club!”, dijo en referencia al Brexit y a su propio divorcio con Angelina Jolie.

“Dice que a este trofeo le va a llamar Harry, porque está deseando llevárselo de vuelta a los Estados Unidos”, despertando la risas de los asistentes, entre ellos estaban el príncipe William y su esposa Kate Middleton.

“¡Son palabras de Brad, no mías!”, aclaró Margot Robbie para salvar la incómoda situación. Sin embargo, los duques de Cambrigde reaccionaron bastante calmados y hasta se rieron ante tal broma.

Los duques de Cambridge fueron los invitados especiales de la 73 edición de los reconocidos Premios Bafta, galardones entregados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión en Londres.