¿Jennifer Aniston y Sandra Bullock compartieron un amor?

Jennifer Aniston y Sandra Bullock tienen una amistad muy bonita y cada vez que se encuentran en un evento lo demuestran.

Esta vez, las dos actrices de Hollywood tuvieron una divertida entrevista para la revista Interview y ahí se animaron contar el momento en el que se conocieron por primera vez.

Jennifer Aniston mencionó que no recordaba en qué año se conoció con Sandra Bullock, pero sí sabía que fue durante una alfombra roja de los Globos de Oro.

La popular Rachel de ‘Friends’ también señaló que un exnovio que tienen en común las presentó.

“Nos presentó nuestro exnovio. Y digo ‘nuestro’ porque tú y yo tomamos una parte de ese ser humano”, añadió Sandra Bullock haciendo referencia al actor Tate Donovan.

Asimismo, la actriz de “Miss Simpatía” comentó que antes ya había visto a la expareja de Brad Pitt en televisión.

“La primera cosa que pensé en ti fue ‘es una mujer hermosa’”, dijo.

Pero eso no es todo, ya que narró que la segunda vez que se vieron fue en la boda de otro amigo en común. “Te envié una nota y tú me enviaste un trago”, recordó Jennifer Aniston.

“Te lo envié y me acuerdo que lo hicimos varias veces en la noche. Si no me equivoco esa fue la primera vez que nos emborrachamos juntas”, añadió.

“Tantos años después y aquí seguimos, y nos llevamos tan bien ahora. ¿Por qué nos tomó tanto conectar?”, dijo la bella actriz de 55 años.

“Creo que todo sucede en su propio tiempo y creo que, por cualquier razón, la vida tenía que pasar como pasó en nuestros mundos de la forma en que lo hizo”, reflexionó Aniston.