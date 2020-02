Lady Di: ex chef de la princesa Diana contó cómo ella superó la bulimia

Ser parte de la familia real no fue fácil. Hace poco el Príncipe Harry confesó que llevó muchos años de terapia para intentar superar el fallecimiento de su madre. Pero él no es el único que no lo pasó bien en el Palacio de Buckingham, pues Lady Di también pasó duros momentos.

Y hace unos días, Darren McGrady, ex chef de la familia real, reveló cómo hizo de la princesa Diana los últimos cuatro años para superar la bulimia.

McGrady confesó que luego de superar este trastorno alimenticio la madre de William y Harry cambió totalmente sus hábitos , pero no se privaba de comer.

"Es un error pensar que no le gustaba comer. ¡Sí que le gustaba! Superó esa enfermedad y recuperó su vida".

El ex chef señaló que la princesa Diana solo se preocupaba porque las recetas sean saludables.

"Tú cuida las grasas y yo cuidaré los carbohidratos en el gimnasio", mencionó el ex chef de la familia real.

Darren también contó que con la llegada de Lady Di, los banquetes desaparecierol Palacio de Buckingham.

Además mencionó que la princesa Diana era muy humilde y no le gustaba pasar tiempo solas.

"Si Lady Di estaba sola para almorzar, venía a comer a la cocina de la encimera, preparaba una bandeja para ella y ordenaba la cocina y las cosas mientras conversábamos".