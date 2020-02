El príncipe Harry tuvo un “cruel” comentario acerca de su hermano William

Desde que los Duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, decidieron renunciar a la realeza británica, la relación entre los hijos de Lady Di, según aseguran los medios de Reino Unido como Daily Express.

La revista People contó que cuando Harry se mudó a Canadá, la relación entre William y el hijo menor del príncipe Carlos no terminó bien.

"No se fueron en buenos términos de ninguna manera, pero ambos están aliviados de que todo haya terminado", afirmó una fuente cercana a la familia real.

Según reveló la fuente cercana, la actitud ya no es la de antes, pues era muy unidos y se permitían bromear en público.

Por ejemplo, hace poco se reveló una frase que dijo el príncipe Harry sobre la calvicie prematura de su hermano mayor.

Este suceso pasó hace 10 años, cuando se hizo conocido el primer retrato oficial de William y Harry.

Luego de ver esa foto, Harry dijo que su cabello era demasiado pelirrojo y después se burló sobre la apariencia de su hermano. El esposo de Meghan Markle dijo que su hermano no se veía lo suficientemente calvo.

"No sé, me veo un poco más pelirrojo de lo que soy en la vida real, creo. Y a él le dieron más pelo. A parte de eso, es lo que hay, pero me gusta, pudo haber sido peor".

La buena relación que tenían permitía que ambos se hagan comentarios con humor cada vez que la situación lo ameritaba. Asimismo, ese día el príncipe Harry comentaba que su hermano había empezado quedarse calvo desde los 12 años.